Евросоюз намерен обеспечить помощь Украине даже вопреки "венгерским хулиганам" – Reuters

Reuters: ЕС найдет способ предоставить значительную финансовую поддержку Украине, даже если Венгрия наложит вето на решение об оказании помощи

Евросоюз (Фото - EPA)

Европейский Союз найдет способ предоставить значительную финансовую поддержку Украине, даже если Венгрия наложит вето на решение об оказании помощи и о начале переговоров о принятии. Об этом заявил Reuters высокопоставленный чиновник ЕС.

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Чиновник, который участвует в подготовке саммита Евросоюза, сказал агентству, что Украина получит значительную финансовую помощь ЕС даже в том случае, если Венгрия заблокирует решение этого вопроса.

"Мы знаем, насколько это жизненно важно. Европейские лидеры – ответственные люди, во всяком случае, 26 из них. Они не отступят от своих обязательств", – сказал собеседник Reuters (в настоящее время Евросоюз объединяет 27 государств. – Ред.).

Если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложит вето на выделение Украине 50 млрд евро из фонда Евросоюза, ЕС мог бы выделить меньшую сумму на более короткий период, или же 26 стран ЕС могли бы расширить свои национальные фонды помощи в двустороннем порядке, сказал он.

Дипломат ЕС напомнил, что в прошлом году Венгрия ветировала выделение 18 млрд евро помощи Украине, однако отозвала вето после того, как ЕС разморозил часть выплат, которые режим Орбана не мог получить из-за отступления от принципов демократии и верховенства закона. Он также в резких выражениях охарактеризовал руководство Венгрии, назвав их "хулиганами".

"Венгерские хулиганы представляют собой проблему, когда дело доходит до нашей политики в отношении агрессии России против Украины", – признал дипломат.

10 ноября Орбан заявил, что у Венгрии "четкая позиция" – переговоров по вступлению Украины в Евросоюз не должно быть.

1 декабря он снова заявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС не соответствуют интересам страны и не должны начинаться.

6 декабря Ермак сообщил, что созвонился с министром иностранных дел Венгрии Сийярто. Они обсудили возможность встречи Зеленского с Орбаном. Ермак подчеркнул, что Украина рассчитывает на решение о старте переговоров насчет членства в ЕС.

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