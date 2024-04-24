Єврокомісар Йоганнес: Вступ України до ЄС може вимагати збільшення бюджету блоку на 20%

За його словами, збільшення бюджету на 20% означає додаткові 200 млрд євро протягом семирічного бюджетного періоду ЄС

Ган Йоганнес (Фото: EPA)

Єврокомісар із бюджету Ган Йоганнес вважає, що запланований вступ України до Європейського союзу може потребувати збільшення бюджету ЄС на 20%. Таке збільшення буде необхідним, якщо збережуться наявні правила надання сільськогосподарської допомоги та структурної підтримки в рамках ЄС. Його слова цитує німецьке видання Oldenburger Onlinezeitung.

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"Це звучить гігантськи, але це відповідає всього лише 0,2% від європейського економічного виробництва, і це, безумовно, здійсненно. Це гідна інвестиція, тому що Україна має величезний економічний потенціал", – заявив він.

За словами Йоганнеса, збільшення бюджету на 20% означає додаткові 200 млрд євро протягом семирічного бюджетного періоду ЄС, як це відбувається сьогодні.

"Фінансовий бік питання хвилює мене найменше. Серйознішою проблемою є підготовка в ЄС: як ми ухвалюємо рішення, як забезпечуємо верховенство закону? Як нам об'єднати великий сільськогосподарський сектор України з нашим сільським господарством?" – наголосив єврокомісар.

Він також акцентував, що ЄС потребує інституційних реформ, які не залежать від вступу України та країн Західних Балкан, таких, як ухвалення рішень більшістю голосів замість одностайності у зовнішній політиці.

Єврокомісар дав зрозуміти, що не очікує швидкого приєднання України до ЄС. За його словами, релевантне приєднання до 2028 року – початку наступної семирічної фінансової програми – "нереальне".

Йогансен зазначив, що неможливо передбачити, коли Україна буде готова до вступу.

"Вступ в умовах війни немислимий. Перш за все, Україна бореться за виживання. Усі країни, які вступають у ЄС, мають виконати вимоги реформ", – додав він.

14 грудня 2023 року ЄС ухвалив розпочати з Україною переговори про вступ.

26 січня 2024 року Зеленський повідомив про початок роботи з оцінки відповідності українського законодавства нормам ЄС.

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина стверджує, що в червні 2024 року країни ЄС можуть запропонувати переговорну рамку для старту процесу зі вступу України.

Голова Представництва ЄС в Україні Катаріна Матернова наголосила, що країні до вступу потрібно провести "фундаментальні реформи інституцій".

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