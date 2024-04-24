Еврокомиссар Йоханнес: Вступление Украины в ЕС может вызвать рост бюджета блока на 20%

По его словам, увеличение бюджета на 20% означает дополнительные 200 млрд евро в течение семилетнего бюджетного периода ЕС

Хан Йоханнес (Фото: EPA)

Еврокомиссар по бюджету Хан Йоханнес считает, что планируемое вступление Украины в Европейский союз может потребовать увеличения бюджета ЕС на 20%. Такое увеличение будет необходимо, если сохранятся существующие правила предоставления сельскохозяйственной помощи и структурной поддержки в рамках ЕС. Его слова цитирует немецкое издание Oldenburger Onlinezeitung.

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"Это звучит гигантски, но это соответствует всего лишь 0,2% от европейского экономического производства, и это, безусловно, выполнимо. Это достойная инвестиция, потому что Украина имеет огромный экономический потенциал", – заявил он.

По словам Йоханнеса, увеличение бюджета на 20% означает дополнительные 200 млрд евро в течение семилетнего бюджетного периода ЕС, как это происходит сегодня.

"Финансовая сторона вопроса волнует меня меньше всего. Более серьезной проблемой является подготовка в ЕС: как мы принимаем решения, как обеспечиваем верховенство закона? Как нам объединить большой сельскохозяйственный сектор Украины с нашим сельским хозяйством?" – подчеркнул еврокомиссар.

Он также акцентировал, что ЕС нуждается в институциональных реформах, которые не зависят от вступления Украины и стран Западных Балкан, таких, как принятие решений большинством голосов вместо единодушия во внешней политике.

Еврокомиссар дал понять, что не ожидает быстрого присоединения Украины к ЕС. По его словам, релевантное присоединение до 2028 года – начала следующей семилетней финансовой программы – "нереально".

Йоханнес отметил, что невозможно предсказать, когда Украина будет готова к вступлению.

"Вступление в условиях войны немыслимо. Прежде всего, Украина борется за выживание. Все страны, которые вступают в ЕС, должны выполнить требования реформ", – добавил он.

14 декабря 2023 года ЕС принял решение начать с Украиной переговоры о вступлении.

26 января 2024 года Зеленский сообщил о начале работы по оценке соответствия украинского законодательства нормам ЕС.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина утверждает, что в июне 2024 года страны ЕС могут предложить переговорную рамку для старта процесса по вступлению Украины.

Глава Представительства ЕС в Украине Катарина Матернова подчеркнула, что стране до вступления нужно провести "фундаментальные реформы институтов".

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