Європарламент не виділятиме фінансування Раді ЄС, поки Україна не отримає системи Patriot

Європейський парламент не ухвалюватиме рішення щодо фінансування Ради ЄС, допоки Україна не отримає від союзників додаткові системи протиповітряної оборони Patriot. Про це у X (Twitter) повідомив постійний євродепутат, колишній прем'єр Бельгії Гі Верхофстадт.

Виступаючи у Європарламенті, Верхофстадт запропонував прибрати з порядку денного рішення про ухвалення бюджету Ради ЄС, поки європейські країни не зможуть знайти для України додаткові ЗРК Patriot.

"Те, що відбувається в Україні, – жахливо. Це жахливо, тому що за останні 20 днів, як ви всі бачили, відбуваються ці численні атаки Росії на звичайні міста України, на лікарні, електростанції, багатоквартирні будинки. І я вважаю скандальним те, що Європа не в змозі негайно ухвалити рішення про відправлення Україні протиракетних комплексів", – висловився він.

Депутат додав, що країни Європи мають сотню систем Patriot, тоді як Україна просить лише сім.

"Парламент відмовляється виконувати бюджет Ради, поки Європейська рада не ухвалить рішення про підтримку України додатковими протиракетними комплексами Patriot", – написав у соцмережі Верхофстадт.

Рішення підтримали 515 євродепутатів, проти виступили 62.

BREAKING — Parliament refuses discharge of the Council budget until European Council decided to support Ukraine with additional Patriot anti-missile systems ! pic.twitter.com/zDvA4xyUct