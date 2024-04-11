Європарламент не виділятиме фінансування Раді ЄС, поки Україна не отримає системи Patriot

Про це на засіданні Європарламенту заявив постійний його член, колишній прем'єр Бельгії Гі Верхофстадт

Гі Верхофстадт (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Європейський парламент не ухвалюватиме рішення щодо фінансування Ради ЄС, допоки Україна не отримає від союзників додаткові системи протиповітряної оборони Patriot. Про це у X (Twitter) повідомив постійний євродепутат, колишній прем'єр Бельгії Гі Верхофстадт.

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Виступаючи у Європарламенті, Верхофстадт запропонував прибрати з порядку денного рішення про ухвалення бюджету Ради ЄС, поки європейські країни не зможуть знайти для України додаткові ЗРК Patriot.

"Те, що відбувається в Україні, – жахливо. Це жахливо, тому що за останні 20 днів, як ви всі бачили, відбуваються ці численні атаки Росії на звичайні міста України, на лікарні, електростанції, багатоквартирні будинки. І я вважаю скандальним те, що Європа не в змозі негайно ухвалити рішення про відправлення Україні протиракетних комплексів", – висловився він.

Депутат додав, що країни Європи мають сотню систем Patriot, тоді як Україна просить лише сім.

"Парламент відмовляється виконувати бюджет Ради, поки Європейська рада не ухвалить рішення про підтримку України додатковими протиракетними комплексами Patriot", – написав у соцмережі Верхофстадт.

Рішення підтримали 515 євродепутатів, проти виступили 62.

BREAKING — Parliament refuses discharge of the Council budget until European Council decided to support Ukraine with additional Patriot anti-missile systems ! pic.twitter.com/zDvA4xyUct — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) April 11, 2024

У ніч проти 11 квітня 2024 року по всій Україні була оголошена повітряна тривога, через атаку Росії із застосуванням дронів-камікадзе та ракетного озброєння.

Росія підіймала борти МіГ-31К – були зафіксовані пуски аеробалістичних ракет "Кинджал". Повітряні сили повідомляли про аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" в напрямку Рівного, Києва, західних областей і Львова.

Зранку 11 квітня під час масованої атаки Росії на регіони України у Харкові прогриміли вибухи. Відомо про проблеми з енергопостачанням у місті, метро у місті найближчі години не працюватиме, загалом ворог завдав близько 10 ударів по критичній інфраструктурі міста.

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