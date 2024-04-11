Европарламент не выделит финансирование Совету ЕС, пока Украина не получит системы Patriot

Об этом на заседании Европарламента заявил постоянный его член, бывший премьер Бельгии Ги Верхофстадт

Ги Верхофстадт (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Европейский парламент не будет принимать решения о финансировании Совета ЕС, пока Украина не получит от союзников дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом в X (Twitter) сообщил постоянный евродепутат, бывший премьер Бельгии Ги Верхофстадт.

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Выступая в Европарламенте, Верхофстадт предложил убрать повестку дня решения о принятии бюджета Совета ЕС, пока европейские страны не смогут найти для Украины дополнительные ЗРК Patriot.

"То, что происходит в Украине – ужасно. Это ужасно, потому что за последние 20 дней, как вы все видели, происходят эти многочисленные атаки России на обычные города Украины, на больницы, электростанции, многоквартирные дома. И я нахожу скандальным то, что Европа не в состоянии немедленно принять решение об отправке Украине противоракетных комплексов", – высказался он.

Депутат добавил, что страны Европы имеют сотню систем Patriot, в то время как Украина просит всего семь.

"Парламент отказывается выполнять бюджет Рады, пока Европейский совет не примет решение о поддержке Украины дополнительными противоракетными комплексами Patriot", – написал в соцсети Верхофстадт.

Решения поддержали 515 евродепутатов, против выступили 62.

BREAKING — Parliament refuses discharge of the Council budget until European Council decided to support Ukraine with additional Patriot anti-missile systems ! pic.twitter.com/zDvA4xyUct — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 11 апреля 2024

В ночь на 11 апреля 2024 года по всей Украине была объявлена воздушная тревога, из-за атаки России с применением дронов-камикадзе и ракетного вооружения.

Россия поднимала борта МиГ-31К – были зафиксированы пуски аэробалистических ракет "Кинжал". Воздушные силы сообщали об аэробалистической ракете Х-47М2 "Кинжал" в направлении Ровно, Киева, западных областей и Львова.

Утром 11 апреля во время массированной атаки России на регионы Украины в Харькове прогремели взрывы. Известно о проблемах с энергоснабжением в городе, метро в городе в ближайшие часы не будет работать, всего враг нанес около 10 ударов по критической инфраструктуре города.

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