Европарламент не выделит финансирование Совету ЕС, пока Украина не получит системы Patriot

Европейский парламент не будет принимать решения о финансировании Совета ЕС, пока Украина не получит от союзников дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом в X (Twitter) сообщил постоянный евродепутат, бывший премьер Бельгии Ги Верхофстадт.

Выступая в Европарламенте, Верхофстадт предложил убрать повестку дня решения о принятии бюджета Совета ЕС, пока европейские страны не смогут найти для Украины дополнительные ЗРК Patriot.

"То, что происходит в Украине – ужасно. Это ужасно, потому что за последние 20 дней, как вы все видели, происходят эти многочисленные атаки России на обычные города Украины, на больницы, электростанции, многоквартирные дома. И я нахожу скандальным то, что Европа не в состоянии немедленно принять решение об отправке Украине противоракетных комплексов", – высказался он.

Депутат добавил, что страны Европы имеют сотню систем Patriot, в то время как Украина просит всего семь.

"Парламент отказывается выполнять бюджет Рады, пока Европейский совет не примет решение о поддержке Украины дополнительными противоракетными комплексами Patriot", – написал в соцсети Верхофстадт.

Решения поддержали 515 евродепутатов, против выступили 62.

BREAKING — Parliament refuses discharge of the Council budget until European Council decided to support Ukraine with additional Patriot anti-missile systems ! pic.twitter.com/zDvA4xyUct