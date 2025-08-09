Європейці обов'язково візьмуть участь у вирішенні майбутнього України – Макрон

Емманюель Макрон та Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа обов'язково братиме участь у мирному врегулюванні російсько-української війни, адже від її результату залежить безпека континенту. Про це він написав у мережі Х.

Макрон наголосив, що насамперед рішення буде ухвалювати Україна.

"Майбутнє України не може бути вирішене без українців, які вже понад три роки борються за свою свободу та безпеку. Європейці також обов'язково будуть частиною рішення, оскільки від цього залежить їхня безпека", – написав він.

Президент Франції повідомив, що поспілкувався із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Ми залишаємося відданими підтримці України, працюючи в дусі єдності та розвиваючи роботу, проведену в межах "коаліції охочих", – запевнив він.

Макрон також пообіцяв продовжувати тісну координацію позицій з президентом Володимиром Зеленським та європейськими партнерами.