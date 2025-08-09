Европейцы обязательно примут участие в решении будущего Украины – Макрон

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа обязательно примет участие в мирном урегулировании российско-украинской войны, поскольку от ее исхода зависит безопасность континента. Об этом он написал в сеть Х.

Макрон подчеркнул, что решение в первую очередь будет принимать Украина.

"Будущее Украины не может быть решено без украинцев, которые уже более трех лет борются за свою свободу и безопасность. Европейцы также обязательно будут частью решения, поскольку от этого зависит их безопасность", – написал он.

Президент Франции сообщил, что поговорил с канцлером Германии. Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Мы остаемся преданными поддержке Украины, работая в духе единства и развивая работу, проведенную в рамках "коалиции желающих", – заверил он.

Макрон также пообещал продолжать тесную координацию позиций с президентом Владимиром Зеленским и европейскими партнерами.