З січня 2024 року Британія очолить Сили швидкого реагування НАТО

Велика Британія переймає керування Силами швидкого реагування від Німеччини, яка очолила ці сили у 2023 році

Об'єднана оперативна група підвищеної готовності НАТО (Фото: EPA)

З 1 січня 2024 року війська Великої Британії очолять Об'єднану оперативну групу підвищеної готовності НАТО. Про це повідомило Міністерство оборони Сполученого Королівства.

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Країна переймає керування Силами швидкого реагування (VJTF) від Німеччини, яка очолила ці сили у 2023 році. Раніше Велика Британія очолювала робочу групу у 2017 році.

За даними відомства, у 2024 році сухопутні війська VJTF налічуватимуть близько 6000 військовослужбовців, в основі яких буде сьома легка механізована бригадна бойова група Великої Британії.

"Очоливши Об'єднану оперативну групу НАТО підвищеної готовності у 2024 році, ми посідаємо ще одну провідну позицію в Альянсі, надсилаючи чіткий сигнал про те, що Британія посилює свої глобальні оборонні зобов'язання, коли НАТО вступає у свій 75-й рік", – наголосив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

Сили швидкого реагування альянсу були утворені після окупації Криму Росією у 2014 році й вперше розгорнуті для колективної оборони після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

23 грудня 2023 року у Британії запропонували підтримати українців списаними автомобілями Лондона.

24 грудня міністр закордонних справ Великої Британії Кемерон пообіцяв, що його країна не зменшить військову допомогу Україні й, до того ж, переведе її на багаторічну основу.

26 грудня повідомлялося, що шестеро українських льотчиків закінчили у Великій Британії початкову навчальну програму, спрямовану на підготовку до керування винищувачами F-16.

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