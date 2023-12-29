С января 2024 года Британия возглавит Силы быстрого реагирования НАТО
С 1 января 2024 года войска Великобритании возглавят Объединенную оперативную группу повышенной готовности НАТО. Об этом сообщило Министерство обороны Соединенного Королевства.
Страна перенимает управление силами быстрого реагирования (VJTF) от Германии, возглавившей эти силы в 2023 году. Ранее Великобритания возглавляла рабочую группу в 2017 году.
По данным ведомства, в 2024 году сухопутные войска VJTF будут насчитывать около 6000 военнослужащих, в основе которых будет седьмая легкая механизированная бригадная боевая группа Великобритании.
"Возглавив Объединенную оперативную группу НАТО повышенной готовности в 2024 году, мы занимаем еще одну ведущую позицию в Альянсе, посылая четкий сигнал о том, что Британия усиливает свои глобальные оборонные обязательства, когда НАТО вступает в свой 75-й год", – подчеркнул министр обороны Великобритании Грант Шаппс.
Силы быстрого реагирования альянса были созданы после оккупации Крыма Россией в 2014 году и впервые развернуты для коллективной обороны после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
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