С января 2024 года Британия возглавит Силы быстрого реагирования НАТО

Великобритания перенимает управление Силами быстрого реагирования от Германии, возглавившей эти силы в 2023 году

Объединенная оперативная группа повышенной готовности НАТО (Фото: EPA)

С 1 января 2024 года войска Великобритании возглавят Объединенную оперативную группу повышенной готовности НАТО. Об этом сообщило Министерство обороны Соединенного Королевства.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Страна перенимает управление силами быстрого реагирования (VJTF) от Германии, возглавившей эти силы в 2023 году. Ранее Великобритания возглавляла рабочую группу в 2017 году.

По данным ведомства, в 2024 году сухопутные войска VJTF будут насчитывать около 6000 военнослужащих, в основе которых будет седьмая легкая механизированная бригадная боевая группа Великобритании.

"Возглавив Объединенную оперативную группу НАТО повышенной готовности в 2024 году, мы занимаем еще одну ведущую позицию в Альянсе, посылая четкий сигнал о том, что Британия усиливает свои глобальные оборонные обязательства, когда НАТО вступает в свой 75-й год", – подчеркнул министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

Силы быстрого реагирования альянса были созданы после оккупации Крыма Россией в 2014 году и впервые развернуты для коллективной обороны после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

23 декабря 2023 года в Британии предложили поддержать украинцев списанными автомобилями Лондона.

24 декабря министр иностранных дел Великобритании Кэмерон пообещал, что его страна не уменьшит военную помощь Украине и, к тому же, переведет ее на многолетнюю основу.

26 декабря сообщалось, что шесть украинских летчиков закончили начальную обучающую программу в Великобритании, которая направлена на подготовку к управлению истребителями F-16.

Читайте также: Торговая миссия. Британия поможет Украине с ремонтом артиллерии и производством дронов