"Можемо навіть збільшити". Британія пообіцяла не зменшувати військову допомогу Україні

Девід Кемерон заявив, що Велика Британія не зменшить рівень підтримки України у 2024 році й почне переводити її на багаторічну основу

Девід Кемерон (Фото: EPA / Mohammed Badra)

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон пообіцяв, що його країна не зменшить військову допомогу Україні й, до того ж переведе її на багаторічну основу. Про це він сказав в інтерв'ю The Telegraph.

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У 2022 і 2023 роках Британія надала Україні військову допомогу на суму 2 млрд фунтів стерлінгів. На запитання, чи очікує він збереження такого ж рівня підтримки у 2024-му, Кемерон відповів: "Так, і я думаю, що потенційно ми могли б його навіть збільшити. Ми дивимось на те, які елементи витрат можна було б перевести на багаторічну основу", – сказав він.

У червні 2023 року Велика Британія першою з-поміж країн Великої сімки оголосила про багаторічний план фінансової підтримки України. В його основі будуть кредитні гарантії на суму $3 млрд для Світового банку. Тоді британський прем'єр Ріші Сунак сказав, що Велика Британія готова підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для перемоги у війні.

На думку Кемерона, Британії потрібно значно збільшити виробництво зброї та військового обладнання.

За його словами, це потрібно не тільки для допомоги Україні, але й для власних інтересів Британії "у світі, який став небезпечнішим".

На початку грудня Кемерон сказав, що Путін прийде по добавку, якщо його не зупинити в Україні.

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