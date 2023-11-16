Кемерон у Києві: Росія марно сподівається, що "перечекає" Захід у цій війні

Новопризначений міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, який 16 листопада здійснив перший робочий візит в Україну, заявив, що Росія марно сподівається, що Захід перенесе свою увагу від України на інші справи. Про це повідомила пресслужба британського уряду.

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"Росія вважає, що вона може "перечекати" цю війну, і що Захід зрештою перенесе свою увагу на інші справи. Така думка є найвіддаленішою від правди", – заявив Кемерон.

За його словами, одразу після призначення прем'єром він "чітко дав зрозуміти" президенту Володимиру Зеленському, що Велика Британія та її партнери підтримуватимуть Україну та її народ "стільки, скільки їм потрібно для перемоги".

Глава Форін-офісу додав, що з наближенням зими його країна "продовжує підтримувати український народ, який протистоїть незаконному вторгненню РФ".

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"За останні три місяці вони [українці] відтіснили Росію в Чорному морі та відкрили життєво важливі морські торговельні шляхи для української економіки та світових постачань продовольства", – додав Камерон.

Кемерон також відвідав інноваційно-технологічний хаб UNIT.City у Києві, де зустрівся з молодими підприємцями.

Кемерон був прем'єром Британії у 2010-2016 роках, його уряд ініціював референдум про вихід Британії з ЄС, після проведення якого Кемерон подав у відставку.

Кемерона було призначено міністром закордонних справ 13 листопада, попередній міністр Клеверлі зайняв крісло міністра внутрішніх справ.

14 листопада топдепутат парламенту Британії Еллвуд заявив, що світ "небезпечно скочується до світової війни".

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