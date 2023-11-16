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Кэмерон в Киеве: Россия напрасно надеется, что "переждет" Запад в этой войне

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2023, 12:47
Кэмерон в Киеве: Россия напрасно надеется, что
Дэвид Кэмерон (Фото: ЕРА)

Новоназначенный министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, совершивший 16 ноября первый рабочий визит в Украину, заявил, что Россия напрасно надеется, что Запад перенесет свое внимание от Украины на другие дела. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

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"Россия считает, что она может "переждать" эту войну, и что Запад в конце концов перенесет свое внимание на другие дела. Такое мнение является самым отдаленным от правды", – заявил Кэмерон.

По его словам, сразу после назначения премьером он "четко дал понять" президенту Владимиру Зеленскому, что Великобритания и ее партнеры будут поддерживать Украину и ее народ "столько, сколько им нужно для победы".

Глава Форин-офиса добавил, что с приближением зимы его страна "продолжает поддерживать украинский народ, противостоящий незаконному вторжению РФ".

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"За последние три месяца они [украинцы] оттеснили Россию в Черном море и открыли жизненно важные морские торговые пути украинской экономики и мировых поставок продовольствия", – добавил Кэмерон.

Кэмерон также посетил инновационно-технологический хаб UNIT.City в Киеве, где встретился с молодыми предпринимателями.

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Ульяна Кричковская
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