Кэмерон в Киеве: Россия напрасно надеется, что "переждет" Запад в этой войне

Новоназначенный министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, совершивший 16 ноября первый рабочий визит в Украину, заявил, что Россия напрасно надеется, что Запад перенесет свое внимание от Украины на другие дела. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

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"Россия считает, что она может "переждать" эту войну, и что Запад в конце концов перенесет свое внимание на другие дела. Такое мнение является самым отдаленным от правды", – заявил Кэмерон.

По его словам, сразу после назначения премьером он "четко дал понять" президенту Владимиру Зеленскому, что Великобритания и ее партнеры будут поддерживать Украину и ее народ "столько, сколько им нужно для победы".

Глава Форин-офиса добавил, что с приближением зимы его страна "продолжает поддерживать украинский народ, противостоящий незаконному вторжению РФ".

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"За последние три месяца они [украинцы] оттеснили Россию в Черном море и открыли жизненно важные морские торговые пути украинской экономики и мировых поставок продовольствия", – добавил Кэмерон.

Кэмерон также посетил инновационно-технологический хаб UNIT.City в Киеве, где встретился с молодыми предпринимателями.

Кэмерон был премьером Британии в 2010-2016 годах, его правительство инициировало референдум о выходе Британии из ЕС, после проведения которого Кэмерон подал в отставку.

Кэмерон был назначен министром иностранных дел 13 ноября, предыдущий министр Клеверли занял кресло министра внутренних дел.

14 ноября топ-депутат парламента Британии Эллвуд заявил, что мир "опасно скатывается к мировой войне".

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