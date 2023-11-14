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Голова оборонного комітету парламенту Британії: Ми скочуємося до світової війни, якщо відверто

Этот материал также доступен на русском
14.11.2023, 07:50
Голова оборонного комітету парламенту Британії: Ми скочуємося до світової війни, якщо відверто - Фото
Тобіас Еллвуд (Фото: EPA)

Голова оборонного комітету парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд заявив, що світ "небезпечно скочується до світової війни". Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, призначення колишнього прем'єр-міністра Британії Девіда Кемерона на посаду міністра закордонних справ країни свідчить про те, що Лондону потрібен "сильний гравець, який розумітиме, що ми перебуваємо в стані холодної війни".
"Ми небезпечно скочуємося до світової війни, якщо відверто. Тому що сплеск на Близькому Сході – це ще один тривожний дзвінок на міжнародній арені, який наголошує, що можливості Заходу справлятися з усім цим погіршуються", – сказав Еллвуд.
13 листопада прем'єр Британії Ріші Сунак звільнив Суеллу Браверман з посади міністра внутрішніх справ Сполученого Королівства, призначивши на її місце Джеймса Клеверлі, який до цього очолював Міністерство закордонних справ.
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Дмитро Гриниченко
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