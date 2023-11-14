Глава оборонного комитета парламента Британии: Мы скатываемся к мировой войне, если честно

Глава оборонного комитета парламента Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что мир "опасно скатывается к мировой войне". Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, назначение бывшего премьер-министра Британии Дэвида Кэмерона на пост министра иностранных дел страны говорит о том, что Лондону нужен "сильный игрок, который будет понимать, что мы находимся в состоянии холодной войны".

"Мы опасно скатываемся к мировой войне, если откровенно. Потому что всплеск на Ближнем Востоке — это еще один тревожный звонок на международной арене, который подчеркивает, что возможности Запада справляться со всем этим ухудшаются", — сказал Эллвуд.

13 ноября премьер Британии Риши Сунак уволил Суэллу Браверман с должности министра внутренних дел Соединенного Королевства, назначив на ее место Джеймса Клеверли, до этого возглавлявшего Министерство иностранных дел.

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