"Можем даже увеличить". Британия пообещала не уменьшать военную помощь Украине

Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания не снизит уровень поддержки Украины в 2024 году и начнет переводить ее на многолетнюю основу.

Дэвид Кэмерон (Фото: EPA / Mohammed Badra)

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал, что его страна не уменьшит военную помощь Украине и, к тому же, переведет ее на многолетнюю основу. Об этом он сказал в интервью The Telegraph.

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В 2022 и 2023 годах Великобритания предоставила Украине военную помощь на сумму 2 млрд фунтов стерлингов. На вопрос, ожидает ли он сохранения такого же уровня поддержки в 2024-м, Кэмерон ответил: "Да, и я думаю, что потенциально мы могли бы его даже увеличить. Мы смотрим на то, какие элементы расходов можно было бы перевести на многолетнюю основу ", – сказал он.



В июне 2023 года Великобритания первой из стран Большой семерки объявила о многолетнем плане финансовой поддержки Украины. В его основе будут кредитные гарантии в размере $3 млрд для Всемирного банка. Тогда британский премьер Риши Сунак сказал, что Великобритания готова поддерживать Украину столько, сколько потребуется для победы в войне.

По мнению Кэмерона, Британии нужно значительно увеличить производство оружия и военного оборудования.

По его словам, это нужно не только для помощи Украине, но и для собственных интересов Британии "в мире, который стал более опасным".

В начале декабря Кэмерон сказал, что Путин придет по добавку, если его не остановить в Украине.

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