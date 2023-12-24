"Можем даже увеличить". Британия пообещала не уменьшать военную помощь Украине
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал, что его страна не уменьшит военную помощь Украине и, к тому же, переведет ее на многолетнюю основу. Об этом он сказал в интервью The Telegraph.
В июне 2023 года Великобритания первой из стран Большой семерки объявила о многолетнем плане финансовой поддержки Украины. В его основе будут кредитные гарантии в размере $3 млрд для Всемирного банка. Тогда британский премьер Риши Сунак сказал, что Великобритания готова поддерживать Украину столько, сколько потребуется для победы в войне.
По мнению Кэмерона, Британии нужно значительно увеличить производство оружия и военного оборудования.
По его словам, это нужно не только для помощи Украине, но и для собственных интересов Британии "в мире, который стал более опасным".
- В начале декабря Кэмерон сказал, что Путин придет по добавку, если его не остановить в Украине.
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