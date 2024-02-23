За добу Росія 43 рази намагалася прорвати оборону ЗСУ в районі Мар'їнки – Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби російські окупанти наполегливо наступали в районі Мар'їнки, українські військові відбили 43 спроби штурму. Про це повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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За даними військових, за добу на фронті відбулося 101 бойове зіткнення. На Куп'янському напрямку ворог п'ять разів намагався наступати на Синьківку, але ЗСУ відбилися.

На Лиманському напрямку противник 14 разів атакував українські підрозділи в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 16 атак росіян в районах населених пунктів Андріївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Торецьк Донецької області.

На Авдіївському напрямку, ЗСУ відбили 10 атак ворога в районах населених пунктів Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар'їнському напрямку – найгарячіше. В районах Новомихайлівки та Побєди загарбники 43 рази намагалися прорвати оборону українських військових.

В районі Вербового та Роботиного на Запорізькому напрямку ворог наступав п'ять разів, але успіху не мав.

Протягом минулої доби, противник здійснив п'ять спроб штурму позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

17 лютого головком ЗСУ Сирський оголосив, що українські війська відступили з Авдіївки, аби не допустити зайвих втрат.

Спікер ЗСУ Лиховій закликав не спекулювати на темі потрапляння в полон деяких українських воїнів під час виходу з Авдіївки. Він запевнив, що йдеться не про великі масштаби.

У мережі пишуть про черговий удар по скупченню російських окупантів на полігоні на лівому березі Дніпра в Херсонській області – відео прильотів HIMARS.

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