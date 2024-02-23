За сутки Россия 43 раза пыталась прорвать оборону ВСУ в районе Марьинки – Генштаб

В течение 22 февраля на фронте произошло 101 боевое столкновение

Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки российские оккупанты настойчиво наступали в районе Марьинки, украинские военные отразили 43 попытки штурма. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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По данным военных, за сутки на фронте произошло 101 боевое столкновение. На Купянском направлении враг пять раз пытался наступать на Синьковку, но ВСУ отбились.

На Лиманском направлении противник 14 раз атаковал украинские подразделения в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 16 атак россиян в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка, Ивановское, Клещеевка и Торецк Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ отразили 10 атак врага в районах населенных пунктов Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении – горячее всего. В районах Новомихайловки и Победы захватчики 43 раза пытались прорвать оборону украинских военных.

В районе Вербового и Работино на Запорожском направлении враг наступал пять раз, но успеха не имел.

За прошедшие сутки противник совершил пять попыток штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

17 февраля главком ВСУ Сырский объявил, что украинские войска отступили из Авдеевки, чтобы не допустить лишних потерь.

Спикер ВСУ Лыховий призвал не спекулировать на теме попадания в плен некоторых украинских воинов во время выхода из Авдеевки. Он заверил, что речь идет не о больших масштабах.

В сети пишут об очередном ударе по скоплению российских оккупантов на полигоне на левом берегу Днепра в Херсонской области – видео прилетов HIMARS.

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