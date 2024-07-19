За два місяці показники залучення добровольців у ЗСУ зросли у 3,5 раза – Генштаб

Кількість добровольців почала зростати протягом останніх двох місяців – після набуття чинності закону про мобілізацію та із відкриттям рекрутингових центрів

Роман Горбач (Фото - Facebook Генштабу ЗСУ)

Протягом останніх місяців кількість добровольців, які виявляють бажання стати до лав Збройних Сил України, зросла у три з половиною рази. Про це повідомив начальник Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ, полковник Роман Горбач під час брифінгу з роз’яснення порядку залучення добровольців до служби у ЗСУ за рекомендаційними листами від командирів військових частин.

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"За останні два місяці показники залучення громадян до ЗСУ на добровільній основі зросли у 3,5 раза, порівнюючи з періодом з кінця 2022 року до весни 2024 року", – сказав Горбач.

Він зазначив, що наразі працюють два рекрутингові центри ЗСУ: Військово-морських сил та Сил спеціальних операцій. Також формуються центри рекрутингу Десантно-штурмових та Сухопутних військ.

18 травня 2024-го набув чинності закон про мобілізацію.

До 16 липня включно громадяни мали оновити військово-облікові дані. Продовження терміну оновлення не планується – у Міноборони вважають, що часу було достатньо.

За даними Міноборони, приблизно 90 000-100 000 громадян щодня оновлюють військово-облікові дані в мобільному застосунку "Резерв+".

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