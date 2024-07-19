За два месяца показатели привлечения добровольцев в ВСУ выросли в 3,5 раза – Генштаб
В последние месяцы количество добровольцев, которые изъявляют желание стать в ряды Вооруженных Сил Украины, возросло в три с половиной раза. Об этом сообщил начальник Главного управления персонала Генштаба ВСУ, полковник Роман Горбач во время брифинга по разъяснению порядка привлечения добровольцев к службе в ВСУ по рекомендательным письмам от командиров воинских частей.
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"За последние два месяца показатели привлечения граждан в ВСУ на добровольной основе выросли в 3,5 раза по сравнению с периодом с конца 2022 года по весну 2024 года", – сказал Горбач.
Он отметил, что сейчас работают два рекрутинговых центра ВСУ: Военно-морских сил и Сил специальных операций. Также формируются центры рекрутинга Десантно-штурмовых и Сухопутных войск.
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