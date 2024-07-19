За два месяца показатели привлечения добровольцев в ВСУ выросли в 3,5 раза – Генштаб

Количество добровольцев начало расти за последние два месяца – после вступления в силу закона о мобилизации и с открытием рекрутинговых центров

Роман Горбач (Фото - Facebook Генштаба ВСУ)

В последние месяцы количество добровольцев, которые изъявляют желание стать в ряды Вооруженных Сил Украины, возросло в три с половиной раза. Об этом сообщил начальник Главного управления персонала Генштаба ВСУ, полковник Роман Горбач во время брифинга по разъяснению порядка привлечения добровольцев к службе в ВСУ по рекомендательным письмам от командиров воинских частей.

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"За последние два месяца показатели привлечения граждан в ВСУ на добровольной основе выросли в 3,5 раза по сравнению с периодом с конца 2022 года по весну 2024 года", – сказал Горбач.

Он отметил, что сейчас работают два рекрутинговых центра ВСУ: Военно-морских сил и Сил специальных операций. Также формируются центры рекрутинга Десантно-штурмовых и Сухопутных войск.

18 мая 2024 года вступил в силу закон о мобилизации.

До 16 июля включительно граждане должны были обновить военно-учетные данные. Продление срока обновления не планируется – в Минобороны считают, что времени было достаточно.

По данным Минобороны, примерно 90 000-100 000 граждан ежедневно обновляют военно-учетные данные в мобильном приложении "Резерв+".

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