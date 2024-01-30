Залужний після чуток про відставку опублікував фото з начальником Генштабу на робочому місці

Валерій Залужний (Фото: ОП)

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний після вкидів про нібито свою відставку опублікував спільне фото з начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою. Відповідну фотографію генерал розмістив на своїй особистій сторінці у Facebook.

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На фото Залужний та Шаптала сидять у робочому кабінеті, жодного підпису воєначальник не розмістив.

Судячи з усього, таким чином головком натякнув, що він продовжує командування військами, розвіявши чутки про своє "звільнення".

Увечері анонімні Telegram-канали, частина яких, як вважається, пов'язана з Офісом президента, а також кілька українських нардепів поширили інформацію про нібито відставку Залужного. Для "підтвердження" вони закликали чекати на звернення Зеленського, мовляв, він офіційно прокоментує чутки.

Спікер президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров у коментарі LIGA.net спростував ці повідомлення.

Крім того, у мережі поширилася інформація про нібито звільнення міністра оборони Рустема Умєрова. Згодом пресслужба оборонного відомства опублікувала повідомлення: "Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: ні, це не правда".

12 грудня 2023 року міністр оборони Рустем Умєров заявив, що поки не стоїть питання про "звільнення" Залужного, тему якого "розхитують" як внутрішньо, так і зовні.

У ГУР заявили, що тему "конфлікту" Зеленського та Залужного розганяє Росія для дестабілізації України.

Секретар РНБО Данілов також спростував чутки про "напруженість" між Зеленським та Залужним.

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