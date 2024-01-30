Залужный после слухов об отставке опубликовал фото с начальником Генштаба на рабочем месте

Валерий Залужный (Фото: ОП)

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный после вбросов о якобы своей отставке опубликовал совместное фото с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой. Соответствующий снимок генерал разместил на своей личной странице в Facebook.

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На фото Залужный и Шаптала сидят в рабочем кабинете, никакой подписи военачальник не разместил.

Судя по всему, таким образом главком намекнул, что он продолжает командование войсками, развеяв слухи о своем "увольнении".

Вечером анонимные Telegram-каналы, часть которых, как считается, связана с Офисом президента, а также несколько украинских нардепов распространили информацию о якобы отставке Залужного. Для "подтверждения" они призвали ждать обращения Зеленского, мол, он официально прокомментирует слухи.

Спикер президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии LIGA.net опроверг эти сообщения.

Кроме того, в сети распространилась информация о якобы увольнении министра обороны Рустема Умерова. Впоследствии пресс-служба оборонного ведомства опубликовала сообщение: "Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это не правда".

12 декабря 2023 года министр обороны Рустем Умеров заявил, что пока не стоит вопрос об "освобождении" Залужного, тему которого "расшатывают" как внутренне, так и внешне.

В ГУР заявили, что тему "конфликта" Зеленского и Залужного разгоняет Россия для дестабилизации Украины.

Секретарь СНБО Данилов тоже опроверг слухи о "напряженности" между Зеленским и Залужным.

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