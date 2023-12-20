Залужний, Сирський, Буданов. Українців запитали про довіру до топвійськових: опитування КМІС
Від 60 до 94% українців довіряють головнокомандувачу Збройних Сил України Валерію Залужному, командувачу Сухопутних військ Олександру Сирському та начальнику військової розвідки Кирилу Буданову. Про це свідчать дані нового опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Згідно з дослідженням, усі три генерали мають високу довіру громадян, а різниця в частках довіри — це значною мірою наслідок різного рівня знань про них.
Серед усіх респондентів 92% довіряють Залужному, 60% — Буданову (18% не знають його) та ще 33% — Сирському (про нього не знають 48%).
Водночас серед тих, хто знає командувачів, 94% довіряють головкому, 73% — начальнику ГУР і 63% — командувачу СВ.
Рівень недовіри до Залужного становить 5%, 24% не довіряють Буданову та 29% — Сирському.
У всіх областях ситуація однорідна, всюди командувачі мають високу довіру.
- Обмеження прав українців після війни. Майже 90% громадян виступають проти опитування КМІС.
- Вибори можливі лише після війни. Так вважає переважна більшість українців: опитування.
- Половина українців із прифронтових територій довіряє Telegram-каналам – опитування КМІС.
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