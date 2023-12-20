Залужний, Сирський, Буданов. Українців запитали про довіру до топвійськових: опитування КМІС
Олександр Сирський і Валерій Залужний (Фото: Валерій Залужний/Facebook)

Від 60 до 94% українців довіряють головнокомандувачу Збройних Сил України Валерію Залужному, командувачу Сухопутних військ Олександру Сирському та начальнику військової розвідки Кирилу Буданову. Про це свідчать дані нового опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Згідно з дослідженням, усі три генерали мають високу довіру громадян, а різниця в частках довіри — це значною мірою наслідок різного рівня знань про них.

Серед усіх респондентів 92% довіряють Залужному, 60% — Буданову (18% не знають його) та ще 33% — Сирському (про нього не знають 48%).

Водночас серед тих, хто знає командувачів, 94% довіряють головкому, 73% — начальнику ГУР і 63% — командувачу СВ.

Рівень недовіри до Залужного становить 5%, 24% не довіряють Буданову та 29% — Сирському.

У всіх областях ситуація однорідна, всюди командувачі мають високу довіру.

Опитування проводилося в період 4 – 10 грудня методом телефонних інтерв'ю з випадковою генерацією номерів і подальшим статистичним обліком. Було опитано 1200 респондентів віком від 18 років і старших у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованого Криму. У мирний час статистична похибка такої вибірки не перевищувала 3,4% показників, близьких до 50%; 3,0% – для показників, близьких до 25%; 2,1% – для показників, близьких до 10%; 1,5% – для показників, близьких до 5%. В умовах війни до зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але соціологи стверджують, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність і дозволяють "досить надійно" аналізувати суспільні настрої.

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