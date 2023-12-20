Залужный, Сырский, Буданов. Украинцев спросили о доверии к топ-военным: опрос КМИС
От 60 до 94% украинцев доверяют главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Валерию Залужному, командующему Сухопутных войск Александру Сырскому и начальнику военной разведки Кириллу Буданову. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса Киевского международного института социологии.
Согласно исследованию, все три генерала пользуются высоким доверием граждан, а разница в долях доверия — это значительной мерой следствие разного уровня знаний о них.
Среди всех респондентов 92% доверяют Залужному, 60% — Буданову (18% не знают его) и еще 33% — Сырскому (о нем не знают 48%).
Одновременно среди тех, кто знает командующих, 94% доверяют главкому, 73% — начальнику ГУР и 63% — командующему СВ.
Уровень недоверия к Залужному составляет 5%, 24% не доверяют Буданову и 29% — Сырскому.
Во всех областях ситуация однородная, везде командующие пользуются высоким доверием.
- Ограничение прав украинцев после войны. Почти 90% граждан выступают против — опрос КМИС.
- Выборы могут быть только после войны. Так считает подавляющее большинство украинцев: опрос.
- Половина украинцев из прифронтовых территорий доверяет Telegram-каналам – опрос КМИС.
Читайте также: Для 68% украинцев борьба с коррупцией – приоритет №1 – опрос КМИС