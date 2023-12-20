Залужный, Сырский, Буданов. Украинцев спросили о доверии к топ-военным: опрос КМИС

Залужный, Сырский и Буданов пользуются высоким уровнем доверия среди граждан, которые знают о них

Александр Сырский и Валерий Залужный (Фото: Валерий Залужный/Facebook)

От 60 до 94% украинцев доверяют главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Валерию Залужному, командующему Сухопутных войск Александру Сырскому и начальнику военной разведки Кириллу Буданову. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса Киевского международного института социологии.

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Согласно исследованию, все три генерала пользуются высоким доверием граждан, а разница в долях доверия — это значительной мерой следствие разного уровня знаний о них.

Среди всех респондентов 92% доверяют Залужному, 60% — Буданову (18% не знают его) и еще 33% — Сырскому (о нем не знают 48%).

Одновременно среди тех, кто знает командующих, 94% доверяют главкому, 73% — начальнику ГУР и 63% — командующему СВ.

Уровень недоверия к Залужному составляет 5%, 24% не доверяют Буданову и 29% — Сырскому.

Во всех областях ситуация однородная, везде командующие пользуются высоким доверием.

Опрос проводился с 4 по 10 декабря методом телефонных интервью со случайной генерацией номеров и дальнейшим статистическим учетом. Были опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма. В мирное время статистическая погрешность такой выборки не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%; 3,0% — для показателей, близких к 25%; 2,1% — для показателей, близких к 10%; 1,5% — для показателей, близких к 5%. В условиях войны к указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, но социологи утверждают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют "достаточно надежно" анализировать общественные настроения.

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