Замбія приєдналася до комюніке Саміту миру

Президент закликав всі миролюбні країни приєднатися до комюніке та реалізації Формули миру

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Замбія приєдналася до комюніке першого Саміту миру, який відбувся 15-16 червня у Швейцарії. Про це в соціальній мережі X повідомив президент Володимир Зеленський.

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Український лідер подякував країні за підтримку зусиль для досягнення стійкого, всеосяжного та справедливого миру.

"Ми цінуємо все більшу підтримку Саміту миру та його комюніке з усіх континентів, включно з Африкою. Ми цінуємо те, що Замбія разом з іншими африканськими країнами займає чітку позицію на користь Статуту ООН, миру та прогресу", – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що Формула миру – це формат, у якому кожна країна може сказати своє слово та зробити власний внесок у досягнення спільних цілей. Він закликав всі миролюбні країни приєднатися до комюніке та реалізації Формули миру.

"Разом ми можемо відновити мир, стабільний розвиток і взаємоповагу в міжнародних справах", – резюмував глава держави.

15-16 червня у Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру, ініційований Україною. Росію на нього не запросили.

Згодом з'явився повний текст комюніке: про ядерну та продовольчу безпеку, звільнення полонених. Також у тексті йдеться про "залучення та діалог між усіма сторонами" для досягнення миру.

17 червня зникли підписи під спільним комюніке у двох країн – Іраку та Йорданії. Згодом заступник голови ОП Жовква повідомив, що країни й не підписували комюніке, а їхня поява у списку підписантів була "технічним збоєм".

18 червня зник підпис Руанди, але додався від Вселенського патріархату.

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