Замбия присоединилась к коммюнике Саммита мира

Президент призвал все миролюбивые страны присоединиться к коммюнике и реализации Формулы мира

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Замбия присоединилась к коммюнике первого Саммита мира, состоявшегося 15-16 июня в Швейцарии. Об этом в социальной сети X сообщил президент Владимир Зеленский.

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Украинский лидер поблагодарил страну за поддержку усилий для достижения устойчивого, всеобъемлющего и справедливого мира.

"Мы ценим растущую поддержку Саммита мира и его коммюнике со всех континентов, в том числе из Африки. Мы ценим то, что Замбия вместе с другими африканскими странами занимает четкую позицию в пользу Устава ООН, мира и прогресса", – заявил Зеленский.

Президент отметил, что Формула мира – это формат, в котором каждая страна может сказать свое слово и внести свой вклад в достижение общих целей. Он призвал все миролюбивые страны присоединиться к коммюнике и реализации Формулы мира.

"Вместе мы можем восстановить мир, стабильное развитие и взаимоуважение в международных делах", – резюмировал глава государства.

15-16 июня в Швейцарии прошел Глобальный саммит мира, инициированный Украиной. Россию на него не пригласили.

Позже появился полный текст коммюнике: о ядерной и продовольственной безопасности, освобождении пленных. Также в тексте говорится о "привлечении и диалоге между всеми сторонами" для достижения мира.

17 июня исчезли подписи под совместным коммюнике в двух странах – Ираке и Иордании. Позже заместитель председателя ОП Жовква сообщил, что страны и не подписывали коммюнике, а их появление в списке подписантов было "техническим сбоем".

18 июня исчезла подпись Руанды, но добавилась от Вселенского патриархата.

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