Запоріжжя та область вночі масовано атакувала Росія, є загиблі та руйнування — фото

Російські окупанти атакували Запоріжжя та область у ніч на 30 червня, є руйнування, загиблі та поранена. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

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За його словами, у Новоданилівці загинула 66-річна жінка, а в Малій Токмачці — 66-річний чоловік. З Оріхова евакуювали 52-річну жінку, яка отримала поранення.

Загалом ворог хаотично бив по 16 населених пунктах. Вночі завдав удару по Запоріжжю, є руйнування на об'єктах цивільної інфраструктури.

Також росіяни сім разів обстріляли Левадне та Новодарівку з реактивної артилерії, 56 артилерійських ударів прийшлося по Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Червоному, Чарівному, Малинівці та Степногірську.

Зруйновано 31 об'єкт житлового фонду.

Раніше Повітряні сили повідомили, що загарбники в ніч проти 30 червня атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 та ракетами С-300, зафіксовано сім прильотів у Запорізькій області.

27 червня 2023 року російські окупанти завдали ракетного удару по кафе в центрі Краматорська, там було велике скупчення людей.

28 червня СБУ заявила, що затримала чоловіка, який коригував російський ракетний удар по кафе у центрі Краматорська.

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