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Запорожье и область ночью массированно атаковала РФ, есть погибшие и разрушения — фото

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 09:29
Запорожье и область ночью массированно атаковала РФ, есть погибшие и разрушения — фото - Фото
Последствия удара по Запорожью (Фото: Запорожская ОВА)

Российские оккупанты атаковали Запорожье и область в ночь на 30 июня, есть разрушения, погибшие и раненая. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

По его словам, в Новоданиловке погибла 66-летняя женщина, а в Малой Токмачке — 66-летний мужчина. Из Орехова эвакуировали 52-летнюю женщину, которая получила ранения.
В целом враг хаотично бил по 16 населенным пунктам. Ночью нанес удар по Запорожью, есть разрушения на объектах гражданской инфраструктуры. 
Также россияне семь раз обстреляли Левадное и Новодаровку из реактивной артиллерии, 56 артиллерийских ударов пришлось по Орехову, Гуляйполю, Зализничному, Червоному, Чаривному, Малиновке и Степногорску. 

Разрушен 31 объект жилого фонда. 

Ранее Воздушные силы сообщили, что захватчики в ночь на 30 июня атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 и ракетами С-300, зафиксировано семь прилетов в Запорожской области.

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Дмитрий Гриниченко
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