Запорожье и область ночью массированно атаковала РФ, есть погибшие и разрушения — фото
30.06.2023, 09:29
Последствия удара по Запорожью (Фото: Запорожская ОВА)
Российские оккупанты атаковали Запорожье и область в ночь на 30 июня, есть разрушения, погибшие и раненая. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.
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По его словам, в Новоданиловке погибла 66-летняя женщина, а в Малой Токмачке — 66-летний мужчина. Из Орехова эвакуировали 52-летнюю женщину, которая получила ранения.
В целом враг хаотично бил по 16 населенным пунктам. Ночью нанес удар по Запорожью, есть разрушения на объектах гражданской инфраструктуры.
Также россияне семь раз обстреляли Левадное и Новодаровку из реактивной артиллерии, 56 артиллерийских ударов пришлось по Орехову, Гуляйполю, Зализничному, Червоному, Чаривному, Малиновке и Степногорску.
Разрушен 31 объект жилого фонда.
Ранее Воздушные силы сообщили, что захватчики в ночь на 30 июня атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 и ракетами С-300, зафиксировано семь прилетов в Запорожской области.
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