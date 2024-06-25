Засновник WikiLeaks Ассанж визнав себе винним і вийшов із британської в'язниці
Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж (Фото: EPA)

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж, якого США обвинувачують у розголошенні секретної інформації, уклав угоду зі слідством та визнав себе винним – він вийшов із в’язниці у Британії, де очікував на екстрадицію. Про це повідомило видання CNN, а також підтвердили в організації WikiLeaks.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

За даними видання, ця угода дозволить Ассанжу уникнути ув'язнення у США. Попри те, що прокурори тепер вимагатимуть ув’язнити його на 62 місяці, у цей термін врахують ті 62 місяці, які Ассанж відсидів у лондонській в'язниці суворого режиму.

Після того, як Ассанж постане перед федеральним судом США на Північних Маріанських островах в західній частині Тихого океану і визнає себе винним, він зможе повернутися до Австралії.

У WikiLeaks заявили, що 24 червня засновник покинув в'язницю суворого режиму у Британії, де провів 1901 день. Після цього він сів на літак в аеропорту Станстед.

"Після понад п'яти років у камері 2x3 метри, ізольований 23 години на добу, він незабаром возз'єднається зі своєю дружиною Стеллою Ассанж та їхніми дітьми, які знали свого батька лише з-за ґрат", – написали у компанії.

У WikiLeaks додали, що звільнення Ассанжа — результат глобальної кампанії, яка охопила лідерів "аж до ООН".

  • Ассанж – австралійський журналіст, у 2006 році заснував сайт WikiLeaks, на якому були розміщені секретні матеріали про корупцію, шпигунство, воєнні злочини, дипломатію тощо.
  • З 2012 року Ассанж провів сім років у посольстві Еквадору в Лондоні, в якому переховувався, щоб уникнути екстрадиції до Швеції, де його звинувачували в зґвалтуванні і сексуальних домаганнях, які він заперечував. У листопаді 2019-го Швеція припинила розслідування проти Ассанжа. У квітні 2019 року Ассанж був заарештований у лондонському посольстві Еквадору.
  • Прокуратура США висунула Ассанжу 17 звинувачень у шпигунстві й одне звинувачення в неправомірному використанні комп'ютера у зв'язку з публікацією WikiLeaks тисяч військових і дипломатичних документів. Адвокати Ассанжа стверджують, що в США йому загрожує до 175 років позбавлення волі. Уряд США заявив, що можливий вирок, найімовірніше, складе від чотирьох до шести років.
  • 10 грудня 2021 року Апеляційний суд Англії та Вельсу повернув справу про екстрадицію Джуліана Ассанжа до США до суду першої інстанції.
джуліан ассанжwikileaks