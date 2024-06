Засновник WikiLeaks Ассанж визнав себе винним і вийшов із британської в'язниці

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж, якого США обвинувачують у розголошенні секретної інформації, уклав угоду зі слідством та визнав себе винним – він вийшов із в’язниці у Британії, де очікував на екстрадицію. Про це повідомило видання CNN, а також підтвердили в організації WikiLeaks.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

За даними видання, ця угода дозволить Ассанжу уникнути ув'язнення у США. Попри те, що прокурори тепер вимагатимуть ув’язнити його на 62 місяці, у цей термін врахують ті 62 місяці, які Ассанж відсидів у лондонській в'язниці суворого режиму.

Після того, як Ассанж постане перед федеральним судом США на Північних Маріанських островах в західній частині Тихого океану і визнає себе винним, він зможе повернутися до Австралії.

Julian Assange boards flight at London Stansted Airport at 5PM (BST) Monday June 24th. This is for everyone who worked for his freedom: thank you.#FreedJulianAssange pic.twitter.com/Pqp5pBAhSQ