Основатель WikiLeaks Ассанж признал себя виновным и вышел из британской тюрьмы
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, обвиняемый США в разглашении секретной информации, заключил соглашение со следствием и признал себя виновным – он вышел из тюрьмы в Британии, где ожидал экстрадицию. Об этом сообщило издание CNN, а также подтвердили в организации WikiLeaks.
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По данным издания, это соглашение позволит Ассанжу избежать заключения в США. Несмотря на то, что прокуроры теперь потребуют заключить его в тюрьму на 62 месяца, в этот срок учтут те 62 месяца, которые Ассанж отсидел в лондонской тюрьме строгого режима.
После того, как Ассанж предстанет перед федеральным судом США на Северных Марианских островах в западной части Тихого океана и признает себя виновным, он сможет вернуться в Австралию.
Julian Assange boards flight на London Stansted Airport в 5PM (BST) Среда 24 июня. Это для всех, кто работал для своего freedom: thank you. #FreedJulianAssange pic.twitter.com/Pqp5pBAhSQ— WikiLeaks (@wikileaks) 25 Июн 2024
В WikiLeaks заявили, что 24 июня основатель покинул тюрьму строгого режима в Британии, где провел 1901 день. После этого он сел на самолет в аэропорту Станстед.
"После более пяти лет в камере 2x3 метра, изолированный 23 часа в сутки, он вскоре воссоединится со своей женой Стеллой Ассанж и их детьми, которые знали своего отца только из-за решетки", – написали в компании.
В WikiLeaks добавили, что освобождение Ассанжа – результат глобальной кампании, которая охватила лидеров "вплоть до ООН".
- Ассанж – австралийский журналист, в 2006 году основавший сайт WikiLeaks, на котором были размещены секретные материалы о коррупции, шпионаже, военных преступлениях, дипломатии и т.д.
- С 2012 года Ассанж провел семь лет в посольстве Эквадора в Лондоне, в котором скрывался, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании и сексуальных домогательствах, которые он отрицал. В ноябре 2019-го Швеция прекратила расследование против Ассанжа. В апреле 2019 года Ассанж был арестованв лондонском посольстве Эквадора.
- Прокуратура США предъявила Ассанжу 17 обвинений в шпионаже и одно обвинение в неправомерном использовании компьютера в связи с публикацией WikiLeaks тысяч военных и дипломатических документов. Адвокаты Ассанжа утверждают, что в США ему грозит до 175 лет лишения свободы. Правительство США заявило, что возможный приговор, скорее всего, составит от четырех до шести лет.
- 10 декабря 2021 года Апелляционный суд Англии и Уэльса вернул дело об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США в суд первой инстанции.