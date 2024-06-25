Основатель WikiLeaks Ассанж признал себя виновным и вышел из британской тюрьмы

В WikiLeaks заявили, что 24 июня основатель покинул тюрьму строгого режима в Британии, где провел 1901 день

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж (Фото: EPA)

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, обвиняемый США в разглашении секретной информации, заключил соглашение со следствием и признал себя виновным – он вышел из тюрьмы в Британии, где ожидал экстрадицию. Об этом сообщило издание CNN, а также подтвердили в организации WikiLeaks.

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По данным издания, это соглашение позволит Ассанжу избежать заключения в США. Несмотря на то, что прокуроры теперь потребуют заключить его в тюрьму на 62 месяца, в этот срок учтут те 62 месяца, которые Ассанж отсидел в лондонской тюрьме строгого режима.

После того, как Ассанж предстанет перед федеральным судом США на Северных Марианских островах в западной части Тихого океана и признает себя виновным, он сможет вернуться в Австралию.

Julian Assange boards flight на London Stansted Airport в 5PM (BST) Среда 24 июня. Это для всех, кто работал для своего freedom: thank you. #FreedJulianAssange pic.twitter.com/Pqp5pBAhSQ — WikiLeaks (@wikileaks) 25 Июн 2024

В WikiLeaks заявили, что 24 июня основатель покинул тюрьму строгого режима в Британии, где провел 1901 день. После этого он сел на самолет в аэропорту Станстед.

"После более пяти лет в камере 2x3 метра, изолированный 23 часа в сутки, он вскоре воссоединится со своей женой Стеллой Ассанж и их детьми, которые знали своего отца только из-за решетки", – написали в компании.

В WikiLeaks добавили, что освобождение Ассанжа – результат глобальной кампании, которая охватила лидеров "вплоть до ООН".