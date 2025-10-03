Завдяки українським далекобійним ударам Росія стала закуповувати бензин за кордоном – Зеленський
Унаслідок далекобійних ударів України Росія почала закуповувати бензин за кордоном, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
"Були сьогодні доповіді й щодо наших цілком справедливих ударів по російських об’єктах – по їхній логістиці, паливному комплексу. Я вдячний нашим воїнам за влучність", – розповів глава держави.
Він зауважив, що Росія обирає війну, руйнує життя українців – і "повинна за це відповідати".
Президент анонсував, що українська далекобійність збільшуватиметься.
"Росія імпортує бензин, причому в різних географіях: і в Азії, з Китаю та інших країн, і в Європі, зокрема з Білорусі. Це один із результатів путінської війни – країна-бензоколонка не продає, а імпортує бензин", – розповів Зеленський.
Керівник держави додав, що це є правильними результатами Служби безпеки України, ЗСУ, розвідки й українських виробників зброї.
- Наприкінці серпня агенція Reuters повідомила, що українські атаки БпЛА порушили роботу щонайменше десяти російських нафтопереробних заводів і зупинили близько 17% потужностей – 1,1 млн барелів на добу.
- 10 вересня The Moscow Times заявило, що паливна криза, спричинена ударами українських дронів по нафтопереробних заводах, охопила вже понад 20 російських регіонів.
- 30 вересня уряд країни-агресора продовжив тимчасову заборону на експорт автомобільного бензину до кінця 2025 року в межах стабілізації ситуації на внутрішньому паливному ринку.
- 3 жовтня співрозмовник LIGA.net у СБУ повідомив, що дрони спецслужби уразили один із провідних нафтопереробних заводів Росії в Оренбурзькій області – "Орськнафтооргсинтез".
