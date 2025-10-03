Завдяки українським далекобійним ударам Росія стала закуповувати бензин за кордоном – Зеленський

За словами глави держави, одним з результатів війни проти України стало те, що "країна-бензоколонка не продає, а імпортує бензин"

Володимир Зеленський (Фото: Henning Bagger / EPA)

Унаслідок далекобійних ударів України Росія почала закуповувати бензин за кордоном, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Були сьогодні доповіді й щодо наших цілком справедливих ударів по російських об’єктах – по їхній логістиці, паливному комплексу. Я вдячний нашим воїнам за влучність", – розповів глава держави.

Він зауважив, що Росія обирає війну, руйнує життя українців – і "повинна за це відповідати".

Президент анонсував, що українська далекобійність збільшуватиметься.

"Росія імпортує бензин, причому в різних географіях: і в Азії, з Китаю та інших країн, і в Європі, зокрема з Білорусі. Це один із результатів путінської війни – країна-бензоколонка не продає, а імпортує бензин", – розповів Зеленський.

Керівник держави додав, що це є правильними результатами Служби безпеки України, ЗСУ, розвідки й українських виробників зброї.

