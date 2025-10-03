Благодаря украинским дальнобойным ударам РФ стала закупать бензин за рубежом – Зеленский
В результате дальнобойных ударов Украины Россия начала закупать бензин за рубежом, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.
"Были сегодня доклады и по нашим вполне справедливым ударам по российским объектам – по их логистике, топливному комплексу. Я благодарен нашим воинам за меткость", – рассказал глава государства.
Он отметил, что Россия выбирает войну, разрушает жизнь украинцев – и "должна за это отвечать".
Президент анонсировал, что украинская дальнобойность будет увеличиваться.
"Россия импортирует бензин, причем в разных географиях: и в Азии, из Китая и других стран, и в Европе, в частности из Беларуси. Это один из результатов путинской войны – страна-бензоколонка не продает, а импортирует бензин", – рассказал Зеленский.
Руководитель государства добавил, что это является правильными результатами Службы безопасности Украины, ВСУ, разведки и украинских производителей оружия.
- В конце августа агентство Reuters сообщило, что украинские атаки БпЛА нарушили работу по меньшей мере десяти российских нефтеперерабатывающих заводов и остановили около 17% мощностей – 1,1 млн баррелей в сутки.
- 10 сентября The Moscow Times заявило, что топливный кризис, вызванный ударами украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам, охватил уже более 20 российских регионов.
- 30 сентября правительство страны-агрессора продлило временный запрет на экспорт автомобильного бензина до конца 2025 года в рамках стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке.
- 3 октября собеседник LIGA.net в СБУ сообщил, что дроны спецслужбы поразили один из ведущих нефтеперерабатывающих заводов России в Оренбургской области – "Орскнефтеоргсинтез".
