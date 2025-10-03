Благодаря украинским дальнобойным ударам РФ стала закупать бензин за рубежом – Зеленский

По словам главы государства, одним из результатов войны против Украины стало то, что "страна-бензоколонка не продает, а импортирует бензин"

Владимир Зеленский (Фото: Henning Bagger / EPA)

В результате дальнобойных ударов Украины Россия начала закупать бензин за рубежом, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Были сегодня доклады и по нашим вполне справедливым ударам по российским объектам – по их логистике, топливному комплексу. Я благодарен нашим воинам за меткость", – рассказал глава государства.

Читайте также США рассматривают продажу Tomahawk для передачи Украине. Как работают эти ракеты

Он отметил, что Россия выбирает войну, разрушает жизнь украинцев – и "должна за это отвечать".

Президент анонсировал, что украинская дальнобойность будет увеличиваться.

"Россия импортирует бензин, причем в разных географиях: и в Азии, из Китая и других стран, и в Европе, в частности из Беларуси. Это один из результатов путинской войны – страна-бензоколонка не продает, а импортирует бензин", – рассказал Зеленский.

Руководитель государства добавил, что это является правильными результатами Службы безопасности Украины, ВСУ, разведки и украинских производителей оружия.