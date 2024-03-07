Зеленська та Навальна відмовилися приїхати на виступ Байдена. США: Поважаємо рішення
У Білому домі заявили, що поважають рішення першої леді Олени Зеленської та вдови російського дисидента Олексія Навального Юлії не бути на посланні президента США Джо Байдена Конгресу 7 березня. Про це повідомив представник американської адміністрації Джон Кірбі Голос Америки.
За його словами, Вашингтон поважає рішення Зеленської та Навальної відмовитися від участі у заході.
Він зазначив, що Україна є ключовою країною на сьогоднішній день, а її народ уже понад два роки протистоїть повномасштабній агресії Росії.
"І, безумовно, це була б можливість визнати відданість Америки Україні та боротьбі, мужності та стійкості українського народу", – сказав Кірбі.
Чиновник наголосив, що США поділяють горе через смерть Навального та продовжують зусилля, щоб притягнути Кремль до відповідальності.
"Президент мав можливість зустрітися з дружиною Навального та висловити як особисті співчуття, так і співчуття всіх американців", – резюмував представник Білого дому.
- Раніше спікер адміністрації Байдена Карін Жан-П'єр заявила, що американський лідер має намір звернутися до республіканців, які блокують допомогу Україні.
- Затримка у військовій допомозі Україні з боку США може призвести до того, що держави Європи збільшать обсяги військової підтримки за рахунок закупівлі американського озброєння.
- 26 лютого президент Зеленський заявив, що спікер Палати представників Джонсон обіцяв йому, що зробить "все можливе" для надання допомоги Україні.
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