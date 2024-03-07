Зеленська та Навальна відмовилися приїхати на виступ Байдена. США: Поважаємо рішення

Кірбі заявив, що Україна залишається ключовою країною для США на сьогоднішній день

Джон Кірбі (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

У Білому домі заявили, що поважають рішення першої леді Олени Зеленської та вдови російського дисидента Олексія Навального Юлії не бути на посланні президента США Джо Байдена Конгресу 7 березня. Про це повідомив представник американської адміністрації Джон Кірбі Голос Америки.

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За його словами, Вашингтон поважає рішення Зеленської та Навальної відмовитися від участі у заході.

Він зазначив, що Україна є ключовою країною на сьогоднішній день, а її народ уже понад два роки протистоїть повномасштабній агресії Росії.

"І, безумовно, це була б можливість визнати відданість Америки Україні та боротьбі, мужності та стійкості українського народу", – сказав Кірбі.

Чиновник наголосив, що США поділяють горе через смерть Навального та продовжують зусилля, щоб притягнути Кремль до відповідальності.

"Президент мав можливість зустрітися з дружиною Навального та висловити як особисті співчуття, так і співчуття всіх американців", – резюмував представник Білого дому.

Раніше спікер адміністрації Байдена Карін Жан-П'єр заявила, що американський лідер має намір звернутися до республіканців, які блокують допомогу Україні.

Затримка у військовій допомозі Україні з боку США може призвести до того, що держави Європи збільшать обсяги військової підтримки за рахунок закупівлі американського озброєння.

26 лютого президент Зеленський заявив, що спікер Палати представників Джонсон обіцяв йому, що зробить "все можливе" для надання допомоги Україні.

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