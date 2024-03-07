Зеленская и Навальная отказались приехать на выступление Байдена. США: Уважаем решение
В Белом доме заявили, что уважают решение первой леди Елены Зеленской и вдовы российского диссидента Алексея Навального Юлии не присутствовать на послании президента США Джо Байдена Конгрессу 7 марта. Об этом сообщил представитель американской администрации Джон Кирби Голосу Америки.
По его словам, Вашингтон уважает решение Зеленской и Навальной отказаться от участия в мероприятии.
Он отметил, что Украина является ключевой страной на сегодняшний день, а ее народ уже более двух лет противостоит полномасштабной агрессии России.
"И, безусловно, это была бы возможность признать приверженность Америки Украине и борьбе, мужеству и стойкости украинского народа", — сказал Кирби.
Чиновник подчеркнул, что США разделяют горе из-за смерти Навального и продолжают усилия, чтобы привлечь Кремль к ответственности.
"Президент имел возможность встретиться с женой Навального и выразить как личные соболезнования, так и соболезнования всех американцев", — резюмировал представитель Белого дома.
- Ранее спикер администрации Байдена Карин Жан-Пьер заявила, что американский лидер собирается обратиться к республиканцам, которые блокируют помощь Украине.
- Задержка в военной помощи Украине со стороны США может привести к тому, что государства Европы увеличат объемы военной поддержки за счет закупки американского вооружения.
- 26 февраля президент Зеленский заявил, что спикер Палаты представителей Джонсон обещал ему, что сделает "все возможное" для предоставления помощи Украине.
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