Зеленская и Навальная отказались приехать на выступление Байдена. США: Уважаем решение

Кирби заявил, что Украина остается ключевой страной для США на сегодняшний день

Джон Кирби (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

В Белом доме заявили, что уважают решение первой леди Елены Зеленской и вдовы российского диссидента Алексея Навального Юлии не присутствовать на послании президента США Джо Байдена Конгрессу 7 марта. Об этом сообщил представитель американской администрации Джон Кирби Голосу Америки.

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По его словам, Вашингтон уважает решение Зеленской и Навальной отказаться от участия в мероприятии.

Он отметил, что Украина является ключевой страной на сегодняшний день, а ее народ уже более двух лет противостоит полномасштабной агрессии России.

"И, безусловно, это была бы возможность признать приверженность Америки Украине и борьбе, мужеству и стойкости украинского народа", — сказал Кирби.

Чиновник подчеркнул, что США разделяют горе из-за смерти Навального и продолжают усилия, чтобы привлечь Кремль к ответственности.

"Президент имел возможность встретиться с женой Навального и выразить как личные соболезнования, так и соболезнования всех американцев", — резюмировал представитель Белого дома.

Ранее спикер администрации Байдена Карин Жан-Пьер заявила, что американский лидер собирается обратиться к республиканцам, которые блокируют помощь Украине.

Задержка в военной помощи Украине со стороны США может привести к тому, что государства Европы увеличат объемы военной поддержки за счет закупки американского вооружения.

26 февраля президент Зеленский заявил, что спикер Палаты представителей Джонсон обещал ему, что сделает "все возможное" для предоставления помощи Украине.

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