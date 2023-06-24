Зеленський про "військовий заколот" Пригожина: Путін барикадується від тих, кого сам і озброїв

Президент Володимир Зеленський прокоментував "заколот" ватажка терористів Вагнера Євгена Пригожина і заявив, що диктатор Володимир Путін зараз барикадується в Москві від тих, кого сам і озброїв.

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За його словами, Путін послав окупантів знищувати іншу країну, але не зміг утримати їх від втечі та зради.

"Принижує людей і кидає на війну сотні тисяч — щоб забарикадуватися в Московській області від тих, кого сам озброїв. Росія довго маскувала пропагандою своєї слабкості та дурості свого правління. А тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не приховаєш. І все це — одна людина, яка знову і знову лякає 1917 роком, хоча взагалі ні до чого іншого привести не здатна", — заявив Зеленський.

Він зазначив, що слабкість Росії очевидна і чим довше вона триматиме свої війська в Україні, тим більше хаосу та проблем отримає на своїй території.

"Україна здатна захистити Європу від розповзання російського зла та хаосу. Зберігаємо нашу міцність, єдність і силу. Усі наші командувачі, всі наші воїни знають, що робити", — резюмував глава держави.

Раніше Путін виступив із заявою про "військовий заколот" Пригожина, назвавши його "зрадою Росії" і віддав наказ про "нейтралізацію".

ДОВІДКА. Увечері 23 червня 2023 року ватажок російської терористичної організації група Вагнера Євгеній Пригожин . Увечері 23 червня 2023 року ватажок російської терористичної організації група Вагнера Євгеній Пригожин заявив , що по базі вагнерівців нібито було завдано удару регулярними військами РФ за наказом міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника його Генштабу Валерія Герасімова. МО РФ назвало це провокацією . Пригожин звернувся до армії РФ, закликав "не чинити опір", а у разі опору пригрозив "знищувати негайно". Він не сказав прямо, що піде на Москву "розбиратися". На вулиці деяких міст РФ, близьких до України та баз Вагнера, виїхала військова техніка.

Конфлікт Пригожин vs МО РФ Шойгу триває місяці великої війни, особливо він загострився під час боїв за Бахмут. У травні 2023-го Пригожин влаштував істерику на камеру на тлі десятків тіл окупантів, обматюкавши військове командування РФ.

Пізніше Пригожин заявив, що нібито виведе "вагнерівців" з Бахмута 10 травня, але не зробив цього.

Українська розвідка вважає, що Пригожин, Шойгу та начальник ГШ РФ Герасімов "з'ясовують, хто залишиться винним" у поразці у війні.

Опозиційні росЗМІ пишуть, що у Путіна нібито "не виключають сценарій початку громадянської війни в Росії".

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