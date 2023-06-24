Зеленський про "військовий заколот" Пригожина: Путін барикадується від тих, кого сам і озброїв
Президент Володимир Зеленський прокоментував "заколот" ватажка терористів Вагнера Євгена Пригожина і заявив, що диктатор Володимир Путін зараз барикадується в Москві від тих, кого сам і озброїв.
За його словами, Путін послав окупантів знищувати іншу країну, але не зміг утримати їх від втечі та зради.
"Принижує людей і кидає на війну сотні тисяч — щоб забарикадуватися в Московській області від тих, кого сам озброїв. Росія довго маскувала пропагандою своєї слабкості та дурості свого правління. А тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не приховаєш. І все це — одна людина, яка знову і знову лякає 1917 роком, хоча взагалі ні до чого іншого привести не здатна", — заявив Зеленський.
Він зазначив, що слабкість Росії очевидна і чим довше вона триматиме свої війська в Україні, тим більше хаосу та проблем отримає на своїй території.
"Україна здатна захистити Європу від розповзання російського зла та хаосу. Зберігаємо нашу міцність, єдність і силу. Усі наші командувачі, всі наші воїни знають, що робити", — резюмував глава держави.
Раніше Путін виступив із заявою про "військовий заколот" Пригожина, назвавши його "зрадою Росії" і віддав наказ про "нейтралізацію".
- Конфлікт Пригожин vs МО РФ Шойгу триває місяці великої війни, особливо він загострився під час боїв за Бахмут. У травні 2023-го Пригожин влаштував істерику на камеру на тлі десятків тіл окупантів, обматюкавши військове командування РФ.
- Пізніше Пригожин заявив, що нібито виведе "вагнерівців" з Бахмута 10 травня, але не зробив цього.
- Українська розвідка вважає, що Пригожин, Шойгу та начальник ГШ РФ Герасімов "з'ясовують, хто залишиться винним" у поразці у війні.
- Опозиційні росЗМІ пишуть, що у Путіна нібито "не виключають сценарій початку громадянської війни в Росії".
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