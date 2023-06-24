Зеленский о "военном мятеже" Пригожина: Путин баррикадируется от тех, кого сам и вооружил
Президент Владимир Зеленский прокомментировал "мятеж" главаря террористов Вагнера Евгения Пригожина и заявил, что диктатор Владимир Путин сейчас баррикадируется в Москве от тех, кого сам же и вооружил.
По его словам, Путин послал оккупантов уничтожать другую страну, но не смог удержать их от побега и предательство.
"Унижает людей и бросает на войну сотни тысяч — чтобы забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил. Россия долго маскировала пропагандой своей слабости и глупости своего правления. А теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его не утаишь. И все это — один человек, который снова и снова пугает 1917 годом, хотя вообще ни к чему другому привести не способен", — заявил Зеленский.
Он отметил, что слабость России очевидна и чем дольше она будет держать свои войска в Украине, тем больше хаоса и проблем получит на своей территории.
"Украина способна защитить Европу от расползания российского зла и хаоса. Сохраняем нашу крепость, единство и силу. Все наши командующие, все наши воины знают, что делать", — резюмировал глава государства.
Ранее Путин выступил с заявлением насчет "военного мятежа" Пригожина, назвав его "предательством и изменой России" и отдал приказ о "нейтрализации".
- Конфликт Пригожин vs МО РФ Шойгу длится месяцы большой войны, особенно он обострился во время боев за Бахмут. В мае 2023-го Пригожин устроил на камеру истерику на фоне десятков тел оккупантов, обматерив военное командование РФ.
- Позднее Пригожин заявил, что якобы выведет "вагнеровцев" из Бахмута 10 мая, но не сделал этого.
- Украинская разведка считает, что Пригожин, Шойгу и начальник ГШ РФ Герасимов "выясняют, кто останется виноватым" в поражении в войне.
- Оппозиционные росСМИ пишут, что у Путина якобы "не исключают сценарий начала гражданской войны в России".
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