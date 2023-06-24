Зеленский о "военном мятеже" Пригожина: Путин баррикадируется от тех, кого сам и вооружил

Президент Владимир Зеленский прокомментировал "мятеж" главаря террористов Вагнера Евгения Пригожина и заявил, что диктатор Владимир Путин сейчас баррикадируется в Москве от тех, кого сам же и вооружил.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Путин послал оккупантов уничтожать другую страну, но не смог удержать их от побега и предательство.

"Унижает людей и бросает на войну сотни тысяч — чтобы забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил. Россия долго маскировала пропагандой своей слабости и глупости своего правления. А теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его не утаишь. И все это — один человек, который снова и снова пугает 1917 годом, хотя вообще ни к чему другому привести не способен", — заявил Зеленский.

Он отметил, что слабость России очевидна и чем дольше она будет держать свои войска в Украине, тем больше хаоса и проблем получит на своей территории.

"Украина способна защитить Европу от расползания российского зла и хаоса. Сохраняем нашу крепость, единство и силу. Все наши командующие, все наши воины знают, что делать", — резюмировал глава государства.

Ранее Путин выступил с заявлением насчет "военного мятежа" Пригожина, назвав его "предательством и изменой России" и отдал приказ о "нейтрализации".

СПРАВКА. Вечером 23 июня 2023 года главарь российской террористической организации группа Вагнера Евгений Пригожин . Вечером 23 июня 2023 года главарь российской террористической организации группа Вагнера Евгений Пригожин заявил , что по базе вагнеровцев якобы был нанесен удар регулярных войск РФ по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника его Генштаба Валерия Герасимова. МО РФ назвало это провокацией . Пригожин обратился к армии РФ, призвал "не оказывать сопротивление", а в случае сопротивления пригрозил "уничтожать немедленно". Он не сказал прямо, что пойдет на Москву "разбираться". На улицы некоторых городов РФ, близких к Украине и базам Вагнера, выехала военная техника.

Конфликт Пригожин vs МО РФ Шойгу длится месяцы большой войны, особенно он обострился во время боев за Бахмут. В мае 2023-го Пригожин устроил на камеру истерику на фоне десятков тел оккупантов, обматерив военное командование РФ.

Позднее Пригожин заявил, что якобы выведет "вагнеровцев" из Бахмута 10 мая, но не сделал этого.

Украинская разведка считает, что Пригожин, Шойгу и начальник ГШ РФ Герасимов "выясняют, кто останется виноватым" в поражении в войне.

Оппозиционные росСМИ пишут, что у Путина якобы "не исключают сценарий начала гражданской войны в России".

Читайте также: Пригожина могут посадить на 20 лет, открыто дело. ФСБ призвала вагнеровцев "сдать" его

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.