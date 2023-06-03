Зеленський: Путін – загнаний звір, він боїться втратити своє життя

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Wall Street Journal назвав російського диктатора Володимира Путіна "загнаним звіром", який боїться втратити своє життя.

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"Путін — слабка людина, яка намагається показати силу, залякуючи світ ядерною зброєю. Загнаний звір, він боїться втратити своє життя", – сказав президент.

Проте, за словами Зеленського, насправді кремлівський диктатор має боятися світу.

"Він повинен боятися сили світу. Він розуміє силу. Якщо ми говоримо про ізоляцію Російської Федерації, треба робити це дуже потужно. Не "бла-бла-бла", а дуже серйозно до цього відноситись", — сказав президент.

2 червня 2023 року міністр оборони Бен Воллес заявив, що Путін може не розуміти масштабу військових проблем Росії.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас сказав, що Путіна досі дурять щодо нібито знищення ЗРК Patriot у Києві.

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