Путін може не розуміти масштабу проблем Росії до її краху — міністр оборони Британії

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що диктатор Володимир Путін може не розуміти масштабу військових проблем Росії. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті The Washington Post.

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За його словами, масштаб втрат Росії говорить про те, що Путін все ще вірить у перемогу над Україною, якщо застосує більше військ.

"Путін, можливо, не отримує точної інформації про військові зусилля і може не усвідомлювати масштабів військових проблем своєї країни до моменту краху чи внутрішнього виклику", — сказав Уоллес.

Він зазначив, що у разі краху Росії НАТО та західні країни мають бути готовими до всього.

18 травня 2023 року Воллес заявив, що Україна вже почала використовувати далекобійні ракети Storm Shadow.

23 травня у Німеччині попросили канцлера Шольца передати Україні далекобійні ракети Taurus, аналог ракет Storm Shadow.

24 травня Воллес прибув з неофіційним візитом до Києва.

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