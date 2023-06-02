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Путін може не розуміти масштабу проблем Росії до її краху — міністр оборони Британії

Этот материал также доступен на русском
02.06.2023, 11:23
Путін може не розуміти масштабу проблем Росії до її краху — міністр оборони Британії - Фото
Бен Воллес (Фото: EPA)

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що диктатор Володимир Путін може не розуміти масштабу військових проблем Росії. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті The Washington Post.

За його словами, масштаб втрат Росії говорить про те, що Путін все ще вірить у перемогу над Україною, якщо застосує більше військ.

"Путін, можливо, не отримує точної інформації про військові зусилля і може не усвідомлювати масштабів військових проблем своєї країни до моменту краху чи внутрішнього виклику", — сказав Уоллес.

Він зазначив, що у разі краху Росії НАТО та західні країни мають бути готовими до всього.

  • 18 травня 2023 року Воллес заявив, що Україна вже почала використовувати далекобійні ракети Storm Shadow.
  • 23 травня у Німеччині попросили канцлера Шольца передати Україні далекобійні ракети Taurus, аналог ракет Storm Shadow.
  • 24 травня Воллес прибув з неофіційним візитом до Києва.

Читайте також: Воллес на зустрічі з Резніковим: Путін має усвідомити, що він не виграє цю війну 

Дмитро Гриниченко
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