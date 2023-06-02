Путін може не розуміти масштабу проблем Росії до її краху — міністр оборони Британії
02.06.2023, 11:23
Бен Воллес (Фото: EPA)
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що диктатор Володимир Путін може не розуміти масштабу військових проблем Росії. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті The Washington Post.
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За його словами, масштаб втрат Росії говорить про те, що Путін все ще вірить у перемогу над Україною, якщо застосує більше військ.
"Путін, можливо, не отримує точної інформації про військові зусилля і може не усвідомлювати масштабів військових проблем своєї країни до моменту краху чи внутрішнього виклику", — сказав Уоллес.
Він зазначив, що у разі краху Росії НАТО та західні країни мають бути готовими до всього.
- 18 травня 2023 року Воллес заявив, що Україна вже почала використовувати далекобійні ракети Storm Shadow.
- 23 травня у Німеччині попросили канцлера Шольца передати Україні далекобійні ракети Taurus, аналог ракет Storm Shadow.
- 24 травня Воллес прибув з неофіційним візитом до Києва.
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