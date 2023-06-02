Путин может не понимать масштаба проблем России до ее краха — министр обороны Британии
02.06.2023, 11:23
Бен Уоллес (Фото: EPA)
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что диктатор Владимир Путин может не понимать масштаба военных проблем России. Об этом он сообщил в интервью газете The Washington Post.
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По его словам, масштаб потерь России говорит о том, что Путин все еще верит в победу над Украиной, если использует больше войск.
"Путин, возможно, не получает точной информации о военных усилиях и может не осознавать масштабов военных проблем своей страны до момента краха или внутреннего вызова", — сказал Уоллес.
Он отметил, что в случае краха России НАТО и западные страны должны быть готовыми ко всему.
- 18 мая 2023 года Уоллес заявил, что Украина уже начала использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow.
- 23 мая в Германии попросили канцлера Шольца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, аналог ракет Storm Shadow.
- 24 мая Уоллес прибыл с неофициальным визитом в Киев.
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