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Путин может не понимать масштаба проблем России до ее краха — министр обороны Британии

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2023, 11:23
Путин может не понимать масштаба проблем России до ее краха — министр обороны Британии - Фото
Бен Уоллес (Фото: EPA)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что диктатор Владимир Путин может не понимать масштаба военных проблем России. Об этом он сообщил в интервью газете The Washington Post.

По его словам, масштаб потерь России говорит о том, что Путин все еще верит в победу над Украиной, если использует больше войск. 

"Путин, возможно, не получает точной информации о военных усилиях и может не осознавать масштабов военных проблем своей страны до момента краха или внутреннего вызова", — сказал Уоллес.

Он отметил, что в случае краха России НАТО и западные страны должны быть готовыми ко всему. 

  • 18 мая 2023 года Уоллес заявил, что Украина уже начала использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow.
  • 23 мая в Германии попросили канцлера Шольца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, аналог ракет Storm Shadow.
  • 24 мая Уоллес прибыл с неофициальным визитом в Киев.

Читайте также: Уоллес на встрече с Резниковым: Путин должен осознать, что он не выиграет эту войну 

Дмитрий Гриниченко
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