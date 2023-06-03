Зеленский: Путин – загнанный зверь, он боится потерять свою жизнь

Президент Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal назвал российского диктатора Владимира Путина "загнаным зверем", боящимся потерять свою жизнь.

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"Путин — слабый человек, пытающийся показать силу, запугивая мир ядерным оружием. Загнанный зверь, он боится потерять свою жизнь", – сказал президент.

Однако, по словам Зеленского, на самом деле кремлевский диктатор должен бояться мира.

"Он должен бояться силы мира. Он понимает силу. Если мы говорим об изоляции Российской Федерации, надо делать это очень мощно. Не "бла-бла-бла", а очень серьезно к этому относиться", – сказал президент.

2 июня 2023 года министр обороны Бен Уоллес заявил, что Путин может не понимать масштаба военных проблем России.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сказал, что Путина до сих пор обманывают относительно якобы уничтожения ЗРК Patriot в Киеве.

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