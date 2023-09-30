Зеленський: Україна створює перший у світі флот морських дронів. Російські кораблі ховаються
30.09.2023, 11:16
Володимир Зеленський (Фото: ОП)
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна створює перший у світі флот морських дронів. Про це він повідомив на Міжнародному форумі оборонних індустрій.
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За його словами, український флот морських дронів буде унікальною історією для світу.
Він зазначив, що це "позбавляє сенсу російські військові кораблі".
"Ми змушуємо їх ховатися", — сказав Зеленський.
Раніше стало відомо, що 14 вересня експериментальний надводний дрон Sea Baby вразив російський ракетний корабель "Самум" поблизу входу до Севастопольської бухти.
- Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі у Севастополі було пошкоджено великий десантний корабель та підводний човен ВМС окупантів.
- Командувач Повітряних сил заявив, що удару по Севастополю завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow.
- Версію про Storm Shadow, з посиланням на власні джерела, підтвердило британське видання Sky News.
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