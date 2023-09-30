Зеленський: Україна створює перший у світі флот морських дронів. Російські кораблі ховаються

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна створює перший у світі флот морських дронів. Про це він повідомив на Міжнародному форумі оборонних індустрій.

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За його словами, український флот морських дронів буде унікальною історією для світу.

Він зазначив, що це "позбавляє сенсу російські військові кораблі".

"Ми змушуємо їх ховатися", — сказав Зеленський.

Раніше стало відомо, що 14 вересня експериментальний надводний дрон Sea Baby вразив російський ракетний корабель "Самум" поблизу входу до Севастопольської бухти.

Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі у Севастополі було пошкоджено великий десантний корабель та підводний човен ВМС окупантів.

Командувач Повітряних сил заявив, що удару по Севастополю завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow.

Версію про Storm Shadow, з посиланням на власні джерела, підтвердило британське видання Sky News.

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