Зеленский: Украина создает первый в мире флот морских дронов. Российские корабли прячутся
30.09.2023, 11:16
Владимир Зеленский (Фото: ОП)
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина создает первый в мире флот морских дронов. Об этом он сообщил на Международном форуме оборонных индустрий.
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По его словам, украинский флот морских дронов будет уникальной историей для мира.
Он отметил, что это "лишает смысла российские военные корабли".
"Мы заставляем их прятаться", — сказал Зеленский.
Ранее стало известно, что 14 сентября экспериментальный надводный дрон Sea Baby поразил российский ракетный корабль "Самум" недалеко от входа в Севастопольскую бухту.
- В результате ночной атаки 13 сентября на судоремонтном заводе в Севастополе был поврежден большой десантный корабль и подлодка ВМС оккупантов.
- Командующий Воздушными силами заявил, что удар по Севастополю нанесла украинская авиация, намекнул на Storm Shadow.
- Версию о Storm Shadow, со ссылкой на собственные источники, подтвердило и британское издание Sky News.
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