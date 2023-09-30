Зеленский: Украина создает первый в мире флот морских дронов. Российские корабли прячутся

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина создает первый в мире флот морских дронов. Об этом он сообщил на Международном форуме оборонных индустрий.

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По его словам, украинский флот морских дронов будет уникальной историей для мира.

Он отметил, что это "лишает смысла российские военные корабли".

"Мы заставляем их прятаться", — сказал Зеленский.

Ранее стало известно, что 14 сентября экспериментальный надводный дрон Sea Baby поразил российский ракетный корабль "Самум" недалеко от входа в Севастопольскую бухту.

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