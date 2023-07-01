Зеленський впевнений: США продовжать підтримувати Україну, хто б не переміг на виборах

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю західним журналістам, яке опублікувала іспанська агенція RTVE, висловив впевненість, що США підтримуватимуть Україну попри результати президентських виборів у 2024 році.

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На переконання президента, навіть у разі перемоги на виборах Республіканської партії, підтримка України на полі бою з боку Сполучених Штатів не зникне.

"Є питання, на які ми маємо різні погляди, але в будь-якому разі Байден підтримує, і Конгрес, і обидві партії підтримують нас", – пояснив він.

Зеленський додав, що головне для України – не втратити цю підтримку від США, оскільки Штати є лідером у сфері озброєнь і фінансів.

На початку червня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що представники обох партій США виявили готовність продовжувати допомогу Україні у війні проти Росії.

28 червня видання Reuters опублікувало результати опитування, згідно з якими сьогодні 65% американців підтримують військову допомогу Україні, хоча ще у травні аналогічне опитування показувало набагато меншу підтримку.

ДОВІДКА. Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Чинний глава Білого дому



Трамп неодноразово виступав проти допомоги Україні, хвалив Путіна та лякав світ ядерною війною. Десантіс робив суперечливі заяви про війну — спочатку він закликав збільшити військову допомогу Україні, проте потім назвав війну "територіальною суперечкою". Після шквалу критики з боку республіканців Десантіс назвав Путіна військовим злочинцем та заявив, що Україна переможе. . Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Чинний глава Білого дому Джо Байден і колишній президент Дональд Трамп вже оголосили про намір брати участь у перегонах. Основним конкурентом Трампа в Республіканській партії є губернатор Флориди Рон Десантіс.Трамп неодноразово виступав проти допомоги Україні, хвалив Путіна та лякав світ ядерною війною. Десантіс робив суперечливі заяви про війну — спочатку він закликав збільшити військову допомогу Україні, проте потім назвав війну "територіальною суперечкою". Після шквалу критики з боку республіканців Десантіс назвав Путіна військовим злочинцем та заявив, що Україна переможе.

У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.

Також він говорив, що адміністрація чинного глави Білого дому Джо Байдена "майже змусила" Путіна розпочати велику війну проти України.

5 червня претендентка на посаду кандидата в президенти США від Республіканської партії Ніккі Хейлі розкритикувала колишнього главу Білого дому Дональда Трампа та губернатора Флориди Рона Десантіса через їхню позицію щодо війни Росії проти України.

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