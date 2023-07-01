UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский уверен: США продолжат поддерживать Украину, кто бы ни победил на выборах

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2023, 06:22
Зеленский уверен: США продолжат поддерживать Украину, кто бы ни победил на выборах - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский в интервью западным журналистам, опубликованному испанским агентством RTVE, выразил уверенность, что США будут поддерживать Украину несмотря на результаты президентских выборов в 2024 году.

По мнению президента, даже в случае победы на выборах Республиканской партии, поддержка Украины на поле боя со стороны Соединенных Штатов не исчезнет.

"Есть вопросы, на которые у нас есть разные точки зрения, но в любом случае Байден поддерживает, и Конгресс, и обе партии поддерживают нас", – пояснил он.

Зеленский добавил, что главное для Украины – не потерять эту поддержку от США, поскольку Штаты являются лидером в сфере вооружений и финансов.

В начале июня премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что представители обеих партий США проявили готовность продолжать помощь Украине в войне против России.

28 июня издание Reuters опубликовало результаты опроса, согласно которым сегодня 65% американцев поддерживают военную помощь Украине, хотя еще в мае аналогичный опрос показывал гораздо меньшую поддержку.

СПРАВКА. Очередные выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Действующий глава Белого дома Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке. Основным конкурентом Трампа в Республиканской партии является губернатор Флориды Рон Десантис.

Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил Путина и пугал мир ядерной войной. Десантис делал противоречивые заявления о войне — сначала он призвал увеличить военную помощь Украине, однако затем назвал войну "территориальным спором". После шквала критики со стороны республиканцев Десантис назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит.
  • В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина, чтобы избежать полномасштабного вторжения России, "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.
  • Также он говорил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" Путина начать большую войну против Украины.
  • 5 июня претендентка на пост кандидата в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли раскритиковала бывшего главу Белого дома Дональда Трампа и губернатора Флориды Рона Десантиса из-за их позиции относительно войны России против Украины.

Читайте также: Трамп заявил, что Путин "несколько ослаблен". Снова заговорил о сдаче территорий Украины

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийвойнавыборыподдержкадемократывоенная помощьреспубликанцы
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 