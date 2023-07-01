Зеленский уверен: США продолжат поддерживать Украину, кто бы ни победил на выборах

Президент Владимир Зеленский в интервью западным журналистам, опубликованному испанским агентством RTVE, выразил уверенность, что США будут поддерживать Украину несмотря на результаты президентских выборов в 2024 году.

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По мнению президента, даже в случае победы на выборах Республиканской партии, поддержка Украины на поле боя со стороны Соединенных Штатов не исчезнет.

"Есть вопросы, на которые у нас есть разные точки зрения, но в любом случае Байден поддерживает, и Конгресс, и обе партии поддерживают нас", – пояснил он.

Зеленский добавил, что главное для Украины – не потерять эту поддержку от США, поскольку Штаты являются лидером в сфере вооружений и финансов.

В начале июня премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что представители обеих партий США проявили готовность продолжать помощь Украине в войне против России.

28 июня издание Reuters опубликовало результаты опроса, согласно которым сегодня 65% американцев поддерживают военную помощь Украине, хотя еще в мае аналогичный опрос показывал гораздо меньшую поддержку.

СПРАВКА. Очередные выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Действующий глава Белого дома



Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил Путина и пугал мир ядерной войной. Десантис делал противоречивые заявления о войне — сначала он призвал увеличить военную помощь Украине, однако затем назвал войну "территориальным спором". После шквала критики со стороны республиканцев Десантис назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит. . Очередные выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Действующий глава Белого дома Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке. Основным конкурентом Трампа в Республиканской партии является губернатор Флориды Рон Десантис.Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил Путина и пугал мир ядерной войной. Десантис делал противоречивые заявления о войне — сначала он призвал увеличить военную помощь Украине, однако затем назвал войну "территориальным спором". После шквала критики со стороны республиканцев Десантис назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит.

В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина, чтобы избежать полномасштабного вторжения России, "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.

Также он говорил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" Путина начать большую войну против Украины.

5 июня претендентка на пост кандидата в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли раскритиковала бывшего главу Белого дома Дональда Трампа и губернатора Флориды Рона Десантиса из-за их позиции относительно войны России против Украины.

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