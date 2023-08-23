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Зеленський: Вибори у США, безумовно, матимуть вплив на підтримку України

Этот материал также доступен на русском
23.08.2023, 19:30
Зеленський: Вибори у США, безумовно, матимуть вплив на підтримку України - Фото
Володимир Зеленський (фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що президентські вибори у США наступного року, безумовно, матимуть вплив на підтримку України. Про це Зеленський сказав на брифінгу після саміту Кримської платформи.

"Мені не треба поки що (слава Богу і слава нашим Збройним Силам) переконувати наших союзників. Поки що я бачу підтримку наших основних партнерів. Ми у постійному діалозі з президентом Байденом, з іншими партнерами Європейського Союзу і нашими друзями з різних континентів", – сказав Зеленський.

Він додав, що з США Україна обговорює питання формули миру, постачання зброї, посилення ППО.

"Щодо деяких небезпечних голосів у Сполучених Штатах, деяких небезпечних голосів у Конгресі. Я впевнений, що нам буде непросто, – вони звучать", – сказав президент.

Він додав, що Україна має двопартійну підтримку в Конгресі та загалом у США, загальну потужну підтримку американського суспільства, а також підтримку Білого дому.

Зеленських сказав, що на США чекає дуже складний наступний рік, – рік електоральних змагань, рік виборів.

"Це, безумовно, матиме вплив на підтримку України. Безумовно, це може вплинути як позитивно, так і негативно. Ми зі свого боку робитимемо все, щоб підтримка Сполучених Штатів не спадала. Зі свого боку ми віддаємо весь свій час, свою енергію, щоб постійно працювати в США", – заявив президент.

Він зазначив, що серед республіканців є багато людей, що підтримують Україну.

ДОВІДКА. Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Джо Байден і Дональд Трамп вже оголосили про намір брати участь у перегонах. Основним конкурентом Трампа у Республіканській партії вважається Десантіс. Трамп неодноразово виступав проти допомоги Україні, хвалив диктатора Володимира Путіна та лякав світ ядерною війною. Десантіс робив суперечливі заяви про війну: спочатку він закликав збільшити військову допомогу Україні, проте потім назвав війну "територіальною суперечкою". Після шквалу критики з боку республіканців Десантіс назвав Путіна воєнним злочинцем та заявив, що Україна переможе.

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Наталія Медведєва
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Володимир Зеленськийвійнавійськова допомогавибори в США
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