Зеленський: Вибори у США, безумовно, матимуть вплив на підтримку України
Президент Володимир Зеленський заявив, що президентські вибори у США наступного року, безумовно, матимуть вплив на підтримку України. Про це Зеленський сказав на брифінгу після саміту Кримської платформи.
"Мені не треба поки що (слава Богу і слава нашим Збройним Силам) переконувати наших союзників. Поки що я бачу підтримку наших основних партнерів. Ми у постійному діалозі з президентом Байденом, з іншими партнерами Європейського Союзу і нашими друзями з різних континентів", – сказав Зеленський.
Він додав, що з США Україна обговорює питання формули миру, постачання зброї, посилення ППО.
"Щодо деяких небезпечних голосів у Сполучених Штатах, деяких небезпечних голосів у Конгресі. Я впевнений, що нам буде непросто, – вони звучать", – сказав президент.
Він додав, що Україна має двопартійну підтримку в Конгресі та загалом у США, загальну потужну підтримку американського суспільства, а також підтримку Білого дому.
Зеленських сказав, що на США чекає дуже складний наступний рік, – рік електоральних змагань, рік виборів.
"Це, безумовно, матиме вплив на підтримку України. Безумовно, це може вплинути як позитивно, так і негативно. Ми зі свого боку робитимемо все, щоб підтримка Сполучених Штатів не спадала. Зі свого боку ми віддаємо весь свій час, свою енергію, щоб постійно працювати в США", – заявив президент.
Він зазначив, що серед республіканців є багато людей, що підтримують Україну.
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