Зеленский: Выборы в США, безусловно, будут иметь влияние на поддержку Украины
Президент Владимир Зеленский заявил, что президентские выборы в США в следующем году, безусловно, будут влиять на поддержку Украины. Об этом Зеленский сказал на брифинге после саммита Крымской платформы.
"Мне не нужно пока (слава Богу и слава нашим Вооруженным Силам) убеждать наших союзников. Пока я вижу поддержку наших основных партнеров. Мы в постоянном диалоге с президентом Байденом, с другими партнерами Европейского Союза и нашими друзьями с разных континентов", – сказал Зеленский.
Он добавил, что с США Украина обсуждает вопросы формулы мира, снабжения оружием, усиления ПВО.
"Что касается некоторых опасных голосов в Соединенных Штатах, некоторых опасных голосов в Конгрессе. Я уверен, что нам будет непросто, – они звучат", – сказал президент.
Он добавил, что у Украины есть двухпартийная поддержка в Конгрессе и в целом в США, общая мощная поддержка американского общества, а также поддержка Белого дома.
Зеленских сказал, что США ждет очень сложный следующий год, – год электоральных соревнований, год выборов.
"Это, безусловно, будет иметь влияние на поддержку Украины. Безусловно, это может повлиять как позитивно, так и негативно. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы поддержка Соединенных Штатов не спадала. Со своей стороны мы отдаем все свое время, свою энергию, чтобы постоянно работать в США", – заявил президент.
Он отметил, что среди республиканцев есть много людей, поддерживающих Украину.
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