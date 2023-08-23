Зеленский: Выборы в США, безусловно, будут иметь влияние на поддержку Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что президентские выборы в США в следующем году, безусловно, будут влиять на поддержку Украины. Об этом Зеленский сказал на брифинге после саммита Крымской платформы.

"Мне не нужно пока (слава Богу и слава нашим Вооруженным Силам) убеждать наших союзников. Пока я вижу поддержку наших основных партнеров. Мы в постоянном диалоге с президентом Байденом, с другими партнерами Европейского Союза и нашими друзьями с разных континентов", – сказал Зеленский.

Он добавил, что с США Украина обсуждает вопросы формулы мира, снабжения оружием, усиления ПВО.

"Что касается некоторых опасных голосов в Соединенных Штатах, некоторых опасных голосов в Конгрессе. Я уверен, что нам будет непросто, – они звучат", – сказал президент.

Он добавил, что у Украины есть двухпартийная поддержка в Конгрессе и в целом в США, общая мощная поддержка американского общества, а также поддержка Белого дома.

Зеленских сказал, что США ждет очень сложный следующий год, – год электоральных соревнований, год выборов.

"Это, безусловно, будет иметь влияние на поддержку Украины. Безусловно, это может повлиять как позитивно, так и негативно. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы поддержка Соединенных Штатов не спадала. Со своей стороны мы отдаем все свое время, свою энергию, чтобы постоянно работать в США", – заявил президент.

Он отметил, что среди республиканцев есть много людей, поддерживающих Украину.

СПРАВКА. Очередные выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. . Очередные выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Джо Байден Дональд Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке. Основным конкурентом Трампа в Республиканской партии считается Десантис. Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил диктатора Владимира Путина и пугал мир ядерной войной. Десантис делал противоречивые заявления о войне: сначала он призвал увеличить военную помощь Украине, однако потом назвал войну "территориальным спором". После шквала критики со стороны республиканцев Десантис назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит.

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