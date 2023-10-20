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Зеленський: Повідомив Шольцу про катастрофічні втрати Росії під Авдіївкою

Этот материал также доступен на русском
20.10.2023, 17:30
Зеленський: Повідомив Шольцу про катастрофічні втрати Росії під Авдіївкою - Фото
Володимир Зеленський та Олаф Шольц (Ілюстративне фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови поінформував канцлера Німеччини Олафа Шольца про ситуацію на фронті, зокрема про "катастрофічні втрати" РФ під Авдіївкою. Також політики обговорили військову допомогу, ситуацію на Близькому Сході, Формулу миру та Конференцію з відновлення України.

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"Поінформував федерального канцлера про поточну ситуацію на фронті, зокрема про невдалі наступальні спроби Росії та її катастрофічні втрати під Авдіївкою", – написав Зеленський.

Президент подякував очільнику уряду ФРН за підтримку.

"Наші домовленості в Гранаді успішно виконуються. Особливо вдячний за нещодавній великий пакет військової допомоги, який містить системи Patriot та IRIS-T, а також боєприпаси до них", – зауважив він.

Також лідери обговорили ситуацію на Близькому Сході та погодилися з важливістю запобігання подальшій ескалації насильства та розширенню конфлікту.

Зеленський висловив вдячність Німеччині за те, що Україна залишається в центрі уваги навіть на тлі розвитку ситуації на Близькому Сході.

Окрім цього особливу увагу політики приділили наступному раунду переговорів щодо Формули миру на Мальті, а також Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Німеччині в листопаді.

"Вірю, що вона буде успішною", – написав Зеленський стосовно конференції.

  • Учора, 19 жовтня, в районі Авдіївки був чорний день для росіян, що атакують укріпрайон: окупанти втратили близько 900 осіб та понад 150 одиниць техніки.
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідав Авдіївку Донецької області та Куп'янський напрямок Харківської області, де активізувались та ведуть наступальні дії російські загарбники. Там він провів штабну роботу з командувачами та командирами бригад.
  • Зеленський та президент США Джо Байден провели телефонну розмову. Зокрема, політики обговорили військову допомогу, ракети ATACMS, візит спецпредставника США, закон про PEPів та Ізраїль.

Читайте також: Авдіївка. FPV-дрон знищив "Солнцепек" росіян. Відео детонації термобаричних снарядів

Артем Джеріпа
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Володимир Зеленськийвійнаолаф шольцавдіївка
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