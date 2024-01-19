Зеленський про "НАТО та ЄС в обмін на території": Не отримував таких пропозицій

Президент зазначив, що краще повернути території політичним шляхом, проте поставив риторичне питання: чи знає хтось, як це зробити

Володимир Зеленський (Скриншот з відео)

Президент Володимир Зеленський заявив, що необхідна деокупація українських територій, щоб російська агресія не повторилася у майбутньому. Український лідер зазначив, що не отримував пропозиції відмовитися від територій в обмін на членство країни в Європейському Союзі та НАТО. Про це він розповів в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News.

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Зеленський зазначив, що російський диктатор Володимир Путін ніколи не захоче миру для співіснування між Україною та РФ й не хоче "жодного миру".

Президент підтвердив, що Путін все ще хоче окупувати всю Україну.

Також український лідер відповів "ні" на питання, чи може він уявити підписання мирного договору з Путіним, за яким Україна "попрощається" з Кримом та Донбасом.

Журналіст запитав, чи потрібні Україні Крим та Донбас "назад".

"Якщо ми хочемо його [Путіна] зупинити, якщо світ хоче, щоб через кілька років це не повернулося знову, ця агресія, – краще справитися з цим", – відповів Зеленський.

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Журналіст уточнив, чи діятиме такий підхід, якщо Україні дозволять стати членом ЄС та НАТО без деокупації територій.

За словами президента, він не отримував таких пропозицій: "Про що думати?"

"Якщо ми хочемо справді мати мир в Європі, не [тільки] в Україні – в Україні й в Європі, нам дійсно потрібно розуміти, що Україна справді незалежна: політично... Краще повернути всі землі України, це краще для всіх. І політичним шляхом [повернути], звичайно", – сказав український лідер.

Він пояснив, що у Донбасі та Криму "стільки міст, стільки людей, стільки громадян, цивільних", і під час війни Україна втрачатиме багатьох з них, тому, авжеж, краще знайти політичний шлях.

Водночас Зеленський поставив риторичне питання, чи існують відповідні ідеї та чи знає хтось, як повернути українські території політичним шляхом. Президент нагадав про "мирний план" 45-го президента США Дональда Трампа і розсміявся.

Зеленський заявив, що питання боротьби з корупцією є "дуже чутливим" в Україні під час війни. Він визнав, що "корупційні помилки" існують, і зазначив, що бореться з ними.

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