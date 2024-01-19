Зеленский о "НАТО и ЕС в обмен на территории": Не получал таких предложений

Президент отметил, что лучше вернуть территории политическим путем, однако задал риторический вопрос: знает ли кто-то, как это сделать

Владимир Зеленский (Скриншот с видео)

Президент Владимир Зеленский заявил, что необходима деоккупация украинских территорий, чтобы российская агрессия не повторилась в будущем. Украинский лидер отметил, что не получал предложения отказаться от территорий в обмен на членство страны в Европейском Союзе и НАТО. Об этом он сказал в интервью британскому телеканалу Channel 4 News.

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Зеленский отметил, что российский диктатор Владимир Путин никогда не захочет мира для сосуществования между Украиной и РФ и не хочет "никакого мира".

Президент подтвердил, что Путин все еще хочет оккупировать всю Украину.

Также украинский лидер ответил "нет" на вопрос, может ли он представить подписание мирного договора с Путиным, согласно которому Украина "попрощается" с Крымом и Донбассом.

Журналист спросил, нужны ли Украине Крым и Донбасс "назад".

"Если мы хотим его [Путина] остановить, если мир хочет, чтобы через несколько лет это не вернулось снова, эта агрессия, – лучше справиться с этим", – ответил Зеленский.

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Журналист уточнил, будет ли такой подход действовать, если Украине разрешат стать членом ЕС и НАТО без деоккупации территорий.

По словам президента, он не получал таких предложений: "О чем думать?"

"Если мы хотим действительно иметь мир в Европе, не [только] в Украине – в Украине и в Европе, нам действительно нужно понимать, что Украина действительно независима: политически... Лучше вернуть все земли Украины, это лучше для всех. И политическим путем [вернуть], конечно", – сказал украинский лидер.

Он пояснил, что в Донбассе и Крыму "столько городов, столько людей, столько граждан, гражданских", и во время войны Украина будет терять многих из них, поэтому, конечно, лучше найти политический путь.

В то же время Зеленский задал риторический вопрос, существуют ли соответствующие идеи и знает ли кто-то, как вернуть украинские территории политическим путем. Президент напомнил о "мирном плане" 45-го президента США Дональда Трампа и рассмеялся.

Зеленский заявил, что вопрос борьбы с коррупцией является "очень чувствительным" в Украине во время войны. Он признал, что "коррупционные ошибки" существуют, и отметил, что борется с ними.

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