Зеленський про військових у політиці: Не зможуть займатися війною, при всій повазі до Залужного

Президент Володимир Зеленський заявив, що військові мають право піти у політику, проте тоді вони не мають займатися війною. Про це він повідомив в інтерв'ю таблоїду The Sun.

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За його словами, зараз різні політичні сили підштовхують військових у політику.

"Це було після 2014 року, коли кожна політична партія хотіла якихось військових, зірок війни, і я вважаю, що це було дуже великою помилкою. Їх підштовхнули до політики, бо вони були знищені, репутація", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що якщо військовий вирішив займатись політикою, то це його право.

"Тоді він повинен увійти в політику, і тоді він не зможе займатися війною. Якщо ви керуєте війною, пам'ятаючи про те, що завтра ви займатиметеся політикою або виборами, то на словах і на лінії фронту ви поводитеся як політик, а не як військовий, і я вважаю, що це величезна помилка. При всій повазі до генерала Залужного і до всіх командирів, які перебувають на полі бою, є абсолютне розуміння ієрархії і все, і не може бути двох, трьох, чотирьох, п'яти", — заявив президент.

Глава держави наголосив, що під час війни військові не можуть займатися політикою, оскільки це "не веде до єдності нації".

Росіяни з початку широкомасштабного вторгнення використовують наратив про нібито конфлікт між політичним та військовим керівництвом України, іноді ця дезінформація тиражується і внутрішніми силами в Україні.

7 листопада 2023 року нардеп Володимир Ар'єв заявив, що міністр оборони вніс подання про звільнення головнокомандувача ЗСУ, але згодом видалив це повідомлення і опублікував спростування. Його повідомлення встигла поширити російська пропаганда та деякі українські ресурси. Згодом на це відреагував Міністр оборони.

У мережі з'явилися фейкові матеріали, на яких підробили голос та відео із Залужним. У ньому окупанти знову робили вкидання про нібито конфлікт головкома з президентом.

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