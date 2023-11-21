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Зеленський про військових у політиці: Не зможуть займатися війною, при всій повазі до Залужного

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21.11.2023, 10:19
Зеленський про військових у політиці: Не зможуть займатися війною, при всій повазі до Залужного - Фото
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що військові мають право піти у політику, проте тоді вони не мають займатися війною. Про це він повідомив в інтерв'ю таблоїду The Sun.

За його словами, зараз різні політичні сили підштовхують військових у політику.

"Це було після 2014 року, коли кожна політична партія хотіла якихось військових, зірок війни, і я вважаю, що це було дуже великою помилкою. Їх підштовхнули до політики, бо вони були знищені, репутація", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що якщо військовий вирішив займатись політикою, то це його право.

"Тоді він повинен увійти в політику, і тоді він не зможе займатися війною. Якщо ви керуєте війною, пам'ятаючи про те, що завтра ви займатиметеся політикою або виборами, то на словах і на лінії фронту ви поводитеся як політик, а не як військовий, і я вважаю, що це величезна помилка. При всій повазі до генерала Залужного і до всіх командирів, які перебувають на полі бою, є абсолютне розуміння ієрархії і все, і не може бути двох, трьох, чотирьох, п'яти", — заявив президент.

Глава держави наголосив, що під час війни військові не можуть займатися політикою, оскільки це "не веде до єдності нації".

  • Росіяни з початку широкомасштабного вторгнення використовують наратив про нібито конфлікт між політичним та військовим керівництвом України, іноді ця дезінформація тиражується і внутрішніми силами в Україні.
  • 7 листопада 2023 року нардеп Володимир Ар'єв заявив, що міністр оборони вніс подання про звільнення головнокомандувача ЗСУ, але згодом видалив це повідомлення і опублікував спростування. Його повідомлення встигла поширити російська пропаганда та деякі українські ресурси. Згодом на це відреагував Міністр оборони.
  • У мережі з'явилися фейкові матеріали, на яких підробили голос та відео із Залужним. У ньому окупанти знову робили вкидання про нібито конфлікт головкома з президентом.

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Дмитро Гриниченко
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Володимир ЗеленськийвійнавибориВалерій Залужнийполітика

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