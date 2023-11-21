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Зеленский о военных в политике: Не смогут заниматься войной, при всем уважении к Залужному

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2023, 10:19
Зеленский о военных в политике: Не смогут заниматься войной, при всем уважении к Залужному - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что военные имеют право пойти в политику, однако тогда они не должны заниматься войной. Об этом он сообщил в интервью таблоиду The Sun.

По его словам, сейчас различные политические силы подталкивают военных в политику. 

"Это было после 2014 года, когда каждая политическая партия хотела каких-то военных, звезд войны, и я считаю, что это было очень большой ошибкой. Их подтолкнули к политике, потому что они все были уничтожены, репутация", — сказал Зеленский.

Он отметил, что если военный решил заниматься политикой, то это его право. 

"Тогда он должен войти в политику, и тогда он не сможет заниматься войной. Если вы управляете войной, помня о том, что завтра вы будете заниматься политикой или выборами, то на словах и на линии фронта вы ведете себя как политик, а не как военный, и я считаю, что это огромная ошибка. При всем уважении к генералу Залужному и ко всем командирам, которые находятся на поле боя, есть абсолютное понимание иерархии и все, и не может быть двух, трех, четырех, пяти", — заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что во время войны военные не могут заниматься политикой, так как это "не ведет к единству нации". 

  • Россияне с начала широкомасштабного вторжения используют нарратив о якобы конфликте между политическим и военным руководством Украины, иногда эта дезинформация тиражируется и внутренними силами в Украине.
  • 7 ноября 2023 года нардеп Владимир Арьев заявил, что министр обороны внес представление об увольнении главнокомандующего ВСУ, но впоследствии удалил это сообщение и опубликовал опровержение. Его сообщение успела распространить российская пропаганда и некоторые украинские ресурсы. Впоследствии на это отреагировал министр обороны.
  • В сети появились фейковые материалы, на которых подделали голос и видео с Залужным. В нем оккупанты снова делали вбросы о якобы конфликте главкома с президентом.

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Дмитрий Гриниченко
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Владимир ЗеленскийвойнавыборыВалерий Залужныйполитика
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